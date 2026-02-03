台股強勢反攻 新台幣貶翻升收31.57元

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）的效應淡化，金融市場擺脫陰霾，台股今天強勢上漲，新台幣兌美元盤中貶破31.6元，但隨即展開反彈，收盤收在31.57元，小升2分，台北及元太外匯市場總成交金額21.295億美元。

昨天因熱錢大逃殺，股匯雙雙重挫，新台幣爆量重貶1.22角。市場關注若外資持續撤離，可能很快跌破31.7元。

不過美國剛出爐的1月製造業數據報喜，推動華爾街股市上漲，美股四大指數全部收高，美元反彈趨緩，於97附近整理。

股匯市今天甩開頹勢，台股漲勢強勁，一度大漲669.8點，終場加權指數收32195.36點，上漲571.33點，重返32100點之上。三大法人合計買超台股110.1億元，其中外資轉賣為買。

新台幣兌美元今天開盤價為31.61元，上午因部分外資仍在消化前日賣超量能，匯價貶至盤中低點31.626元，但也有外資認錯回補台股，加上出口商蜂擁進場拋匯，終場得以小幅收升。

外匯交易員直言，國際情勢瞬息萬變，光是這兩天的股匯市氛圍就截然不同，很難斷言後續走勢如何發展，尤其農曆新年即將到來，馬上要放長假，外資此時應傾向調節部位，而不是大舉進場。

外匯交易員進一步指出，去年以來，外資持續將資金匯出，台股卻屢創新高，股匯市連動性減弱，儘管農曆新年將至，出口商年前拋匯需求升溫，往年都會引領新台幣於年關前走揚，但外資雙向操作，可能削弱升值力道，估年前新台幣將於31.45至31.65元的區間盤整。（編輯：楊凱翔）1150203