台股強勢封關！ETF受益人數周增35.7萬、總人數再創高 市值、主動人氣旺
[Newtalk新聞] 台股以站上 33,000 點歷史新高之姿，強勢封關，大多數ETF小股民也跟著數錢笑呵呵。據集保戶股權分散最新統計至 2 月 6 日，台股ETF總檔數來到 83 檔，總受益人數來到 12,607,312 人，連續 3 周創新高。光是上周就增加 357,367 人，今年來也增加 433,822 人。
進一步觀察台股ETF受益人數周增排名，包含新掛牌的ETF在內，前十名中以「主動式」上榜 4 檔最多，分別為、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）及上周新掛牌的主動安聯台灣（00993A）；「市值型」也有元大台灣50（0050）、群益台ESG低碳50（00923），及新掛牌的凱基台灣TOP50（009816）等 3 檔。其中，009816 單周大增 14.7 萬人居冠。
法人指出，從近期掛牌的ETF「新兵」來看，009816、00993A 這兩檔於掛牌當日，規模即成長逾兩成，其中，009816 最吸引股民眼球，掛牌上市當天，基金規模暴風成長了 4 成；另外，根據投信投顧公會去年 12 月底資料，投資人數大幅成長的 0050，定期定額金額也達 70.8 億元新高，與 2024 年 12 月底相比大增 48.2 億元、人數同期成長 43.3 萬，平均每人單月扣款接近萬元，兩者皆可看出市場對台股接下來行情的期待。
回顧台灣去年出口表現，12 月出口值 625 億美元，年增 43.4%，全年出口總額更突破 6,408 億美元，年成長 34.9%，創歷史新高。該動能主要來自 AI、高效能運算（HPC）及雲端服務需求爆發，帶動資通與視聽產品出口年增 126%，電子零組件出口年增 24.1%。凱基台灣TOP 50 ETF研究團隊認為，AI 目前仍處於基建階段，真正的應用爆發期可能落在 2027～2028 年，台廠供應鏈即是美國 AI 創新不可或缺的後盾，據市調機構 Factset 預估，今年台股 EPS 達 1,620 元，明年上看 1,800 元，長線多方優勢明顯。
主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，市場預估，台股企業獲利 2026 年為年增兩成水準，且可望持續上修。台灣 12 月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。整體而言，AI 相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象；現階段，還是以選股不選視為最佳策略，AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。
群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹補充，台灣擁有完整的半導體聚落，隨著 AI 應用逐步落地、相關需求殷切下，且在 AI 晶片製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現。科技業是全球 AI 產業最重要供應商，AI 發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，帶來的相關題材輪漲機會大。
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
