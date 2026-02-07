台股強守月線 國家隊護盤封關周拚32K

台股金蛇農曆年即將在11日封關，6日盤中持續見結帳賣壓，加上美股及韓股大跌，一度重挫637點跌破月線，隨即國家隊買盤進場救援收斂跌幅，終場加權指數僅下跌18點、收31,782點，險守月線31,713點，並拉出一根罕見長達582點的紅K下影線，成交量則縮減至1月16日以來最低量7,003億元。

法人據此研判，下周封關時，台股有機會收上32,000點，並將迎接23日金馬年開紅盤，挑戰33,000新高。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，隨著國際金融市場回穩，帶動6日台股強彈跌勢收斂，並重返月線之上，惟指數反彈幾乎由台積電貢獻，近期表現強勁的記憶體股明顯轉弱，強勢族群走弱不利於市場人氣匯聚，加上下半周成交量能收斂，顯示農曆年前投資人追價意願不足，預期封關前不易創高。

富邦投顧董事長陳奕光認為，台股6日留長下影線、近日拉回技術面過熱獲得修正、丙種資金關帳賣盤應暫告一段落，預期台股短線再大跌壓力不大，下周封關周指數有機會收在32,000點以上相對高點點位，2月下旬紅包行將有機會迎來33,000點行情，不排除可上攻至33,100點之上。

長假效應期間，國際金融市場變化，成干擾台股封關行情的重要因素，統一投顧董事長黎方國指出，下周台股封關周仍有震盪的可能，預期指數將在31,000～32,000點區間震盪；黃詣庭則預估在31,000至32,150間震盪。

外資6日現貨賣超已縮減至71.53億元，同時台指期淨空單減1,641口至25,102口；國家隊則大力逢低加碼，扮演台股連日跌勢收斂的功臣，包括投信買超67.64億元，連五買313.15億元，八大公股行庫敲進80.89億元，累計近七個交易日大敲523.42億元。

至於6日融資餘額則大減89.27億元至3,739億元，為去年4月10日以來單日減少最多。

AI概念股因近來漲幅大，成為這波被結帳對象，惟法人普遍認為，然過去兩周美國四大雲端服務供應商（CSP）均宣布加大對於AI基礎建設的投資，雖然短線現雜音，然對台股相關供應鏈未來業績貢獻大，有機會推升營收及獲利成長，均有利於台股後市表現。（文/工商時報呂淑美）

