台股強彈史上第九大漲點1201！外資再砍917億 法人這樣說
美股費城半導體指數昨天反彈5.6％，穩住市場信心，南韓股市今天狂漲8.1％，日股上漲2.1％，台股也同步反攻，行情開高走高，盤中最高上漲1318點，是史上單日盤中第9大漲點；收盤仍大漲1201點，同樣是收盤第9大漲點，指數收在44704點，漲幅2.7％，但尚未完全收復黑色星期一的跌點，今天的成交量為1兆1535億元。
外資依舊不回頭，今天又大砍台股，賣超917億元，是歷來單日第8大賣超；投信則是大舉買超205億元，成為多頭重要買盤。
盤面來看，被動元件族群今天攻勢猛烈，國巨、禾伸堂等多檔漲停；金融股也有好表現，國泰金續創改制後新高價104元，大漲9.4％，富邦金也大漲7.7％，盤中股價來到126.5元，是1995年2月以來的新高價。
展望後市，台新投信指出，AI需求持續熱絡，第一季台股財報優於預期，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%，其中，AI供應鏈2026年獲利年增率上修至52%。可看出AI仍是唯一且最明確的主軸，中長線漲升行情延續。
台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，AI模型對算力需求持續強勁，對算力的追求尚看不到盡頭。ChatGPT的使用人數從2023年的1億人增長至目前的8億人，開發者則是從200萬人增長至400萬人，API運算規模從每分鐘3億增長至80億token，滲透率快速提升，呈現幾何級數的成長。AI模型滲透率正快速擴張，並已確實進入生活中，對算力需求大幅提升，高盛證券預估AI算力需求將以每年約400%的速度爆發式增長，為IC設計及記憶體業者帶來新的爆發性商機。
00947研究團隊指出，近期美股重挫主因在於就業市場超出預期及通膨增溫導致升息機率往上，加上短線大漲後的修正所致，基本面仍十分強勁，從近日台北國際電腦展(COMPUTEX)議題最大的變化來看，已從過去「AI伺服器展示會」，正式進入「AI基礎建設全面軍備競賽」，AI主軸不再只是GPU效能，而是延伸到電力、散熱、網通、機器人、邊緣AI與實體AI(Physical AI)整體生態系，整體需求更為紮實，也將具體帶動廠商獲利能力，IC設計及記憶體廠商的成長無虞，現在正是逢低布局良機。
野村台灣運籌基金經理人姚郁如指出，市場過去一段時間已處於相對高檔位置，且資金高度集中於AI相關族群，在利率預期轉趨保守之際，投資人傾向先行獲利了結，導致股市短線拉回。然而，此次修正較偏向技術面與資金面調整，從基本面觀察，整體經濟與企業成長結構並未出現實質改變，全球景氣仍維持穩健擴張。
姚郁如認為，在AI與高效能運算（HPC）等長期成長趨勢支撐下，產業基本面依然健全，短期波動反而提供布局具競爭優勢企業的機會，因此仍維持既有成長預測與投資評價，建議投資人關注基本面穩健且具長線成長動能的標的。
野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文則進一步指出，此次市場震盪更接近「預期再平衡」，而非基本面反轉。針對美股下跌原因，除了非農數據引發的利率預期轉變外，博通訂單未明顯增加，市場初步解讀為AI需求降溫，但實際上較可能反映的是訂單重新分配。
野村投信投資策略部副總樓克望從產業面來看，AI相關供應鏈仍維持高度熱絡。包括CoWoS先進封裝產能持續吃緊，伺服器、高效能運算（HPC）與相關零組件出貨動能強勁，加上NVIDIA、AMD等國際大廠持續擴大對台採購，顯示AI投資循環仍在加速，並未出現反轉跡象。
野村投信認為，本次市場回檔並不會導致企業獲利預估下修，反而在部分企業未能取得更多訂單之際，其他競爭者有機會提升市占率。投資策略仍以「選股」為核心，建議投資人於市場震盪時逢低布局，聚焦具備成長動能且評價合理的優質企業，以掌握長期投資機會。
市場重新升溫，也讓部分個股、ETF激情演出，像是國泰全球品牌50 ETF（00916）今天淨值為27.57元，收盤價卻來到30元，溢價高達8.8％，國泰投信特別在官網發布重要公告，提醒投資人務必留意溢價情形，以及後續實際收益分配的相關公告。
國泰投信提醒，00916將於6月16日除息，近日股市交易熱絡，00916出現溢價情形，故基金進行配售以控制溢價；第一次公告之預估配息金額僅供參考，可能隨第二次公告前申購買回狀況調整配息金額，投資人應以第二次公告之實際配息金額為準，交易時應審慎評估相關風險。
國泰投信表示，投資人在股市大幅回檔之際，過度踴躍加碼買進ETF，容易造成ETF股價偏離、大於淨值，即產生「溢價」情況，原因在於ETF市場的交易流程，主要由造市商先於初級市場向投信業者進行申購交易後，再由其將籌碼賣給次級市場的投資人，以發揮穩定股價與淨值接近的功能，而若ETF出現大幅度溢價情況，就表示投資人短時間內過度追價，使市場籌碼短期內出現供不應求狀況，導致出現股價與淨值不一致，此時就不宜再進場加碼該ETF標的。
國泰投信指出，此時不宜過度進場追價，應靜待市場情緒回穩，而台股此番回調，應視為估值的修正與擠泡沫的健康回檔，而非長線多頭的終結，美國強勁的就業數據證實經濟依然健康，AI基礎設施的實質需求也並未消失，長線基本面無虞。
展望後市，伴隨美股超級IPO潮帶來的資金板塊重分配，國泰投信認為，市場籌碼分配上有望變得更加理性，將資金聚焦於具備平台優勢、品牌影響力與穩定客群，且能真正將獲利兌現的大型企業。現階段市場情緒較為投機，建議投資人應首重現金流安全與槓桿控管，短期內市場波動大，可能持續劇烈上沖下洗，切忌在斷頭潮與流動性枯竭時逆勢進場攤平，應耐心觀察等待市場恐慌情緒宣洩後再行階段性佈局，勿見獵心喜，一次性大幅加碼抄底或攤平。
眼看ETF市況強強滾，投信業者也持續發行新產品，總計6月將推出7檔，包括4檔海外股票型、2檔國內股票型，及1檔債券型。
率先開跑的是野村全球稀土與關鍵資源(009821)；正在募集的則有主動凱基台灣(00407A)、群益標普500(009823)、群益美國科技巨頭(009824)；接下來，還有國泰收益非投等債(00990B)、聯邦美國金融創新(009825)，及主動第一金優股息(00408A)準備接棒。
主動凱基台灣(00407A)ETF研究團隊表示，受惠AI多頭續攻，我國今年外銷訂單持續創同期新高、今年經濟成長率更預計達7.7%，基本面持續展現韌性，也反映出人工智慧驅動的實體經濟效應正實質體現於外銷數據中，相關台廠供應鏈直接受惠、市場仍偏多看好後市發展。惟近期股市呈高檔震盪格局，建議投資人不要追高殺低，視個人風險承受度採取分批布局，以平衡市場波動風險。
群益投信美股ETF研究團隊表示，美股6月5日的修正視為過熱情緒與過高槓桿的正常降溫，而非基本面惡化所引發的趨勢反轉。投資人可觀察報酬風險比(代表投資者每承擔1單位的潛在虧損風險，能換取多少單位的潛在獲利，數值越高越好)。
統計近十年全球主要股市表現，全球股市、歐股、日股、新興股、美股的報酬風險比分別是0.75、0.39、0.59、0.42、0.79，美股的報酬風險明顯高於其他股市，近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭，而美股標普500指數展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢，代表標普500指數在股市動盪時，兼顧較強「防禦力」、「恢復力」與「爆發力」，是穩健型投資人的最佳選擇投資利器。
群益標普500ETF(009823)經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長與科技投資週期仍維持正向發展，因此可將市場波動視為調整配置與布局優質資產的機會，而非全面降低風險部位的訊號。
群益美國科技巨頭ETF(009824)經理人李晉含強調，美股下半年平均表現都不錯，平均漲幅都有約一成以上，勝率也都有八成以上，美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，有助支持美股表現延續。
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