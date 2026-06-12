台股強彈逾千點！台積電重返月線 南亞科、華邦電領記憶體反攻
市場對中東衝突升溫的憂慮降溫，美國總統川普宣布取消原定對伊朗的轟炸計畫，激勵美股四大指數全面收紅。台股今（12）日在利多激勵下強勢反彈，加權指數開高走高，盤中一度大漲1649.42點，創下史上第二大盤中漲點紀錄。終場收在44169.04點，上漲1019.58點、漲幅2.36%，成交值達1.11兆元。
權值股領軍 台積電重返月線
台股今天由權值股領軍衝鋒，其中台積電（2330）成為推升大盤最大功臣，終場大漲60元或2.67%，收在2310元，不僅重返5日線，也成功站回月線。
封測龍頭日月光投控（3711）同樣表現亮眼。2026年《富比士》台灣50大富豪榜近日出爐，日月光投控創辦人張虔生、張洪本兄弟憑藉封測事業優勢，以224億美元（約新台幣7056億元）身價首度登上台灣首富寶座。消息激勵股價勁揚46元或8.46%，收在590元。
其他權值股同步走紅，聯發科（2454）漲95元或2.33%，收4180元；台達電（2308）漲55元或2.55%，收2215元；鴻海（2317）漲2元或0.77%，收262元。
SpaceX上市題材發酵 太空概念股噴出
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的太空科技公司SpaceX，將在美東時間12日完成首次公開募股（IPO）上市，帶動台股相關概念股全面走強。
其中同欣電（6271）攻上漲停，帶動持有相關個股的ETF表現。主動統一台股增長（00981A）受惠最大，盤中一度漲逾5%，終場漲3%，收在30.6元。
此外，全台唯一以太空衛星產業為主題的ETF「第一金太空衛星（00910）」，終場大漲11.48%，收75.25元，不僅站回70元關卡，也拿下台股漲幅冠軍。
第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝表示，過去兩週部分成分股因SpaceX掛牌前的資金磁吸效應而出現震盪，但隨著上市日期逼近，市場開始期待SpaceX掛牌後帶動整體太空產業估值重評，成為資金重新布局的重要催化劑。
美光漲11％點火 記憶體族群反攻
盤面另一個焦點，則是受惠美國記憶體大廠美光（Micron）股價漲11%，台股記憶體族群今全面轉強。
南亞科（2408）盤中直攻374元漲停價；持有南亞科股權的南亞（1303）同步亮燈漲停，收106.5元；台化（1326）也因持股而受惠漲5.51%，收48.8元。
記憶體廠華邦電（2344）也攻上漲停，群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）及晶豪科（3006）等個股一起收高。
穎崴亮燈漲停 半導體設備族群齊發
半導體設備股方面，穎崴（6515）因5月營收優於市場預期，加上摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告重申「優於大盤」評等，並給予15000元目標價，激勵股價開盤不久便直攻9590元漲停。
設備族群包括漢唐（2404）、聖暉（5536）與亞翔（6139）等個股同步亮燈漲停。
國巨秒填息 被動元件族群再掀多頭熱潮
盤面資金也流向被動元件族群。龍頭廠國巨（2327）今天除息，每股配發現金股利6元，開盤即完成填息，盤中一度衝上919元漲停價，終場收855元，漲2.27%。
國巨強勢表態也帶動族群全面走揚，包括禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、千如（3236）、信昌電（6173）、鈺邦（6449）、天二科技（6834）及金山電（8042）等個股紛紛攻上漲停。
籌碼方面，三大法人合計買超505.69億元。自營商買超89.42億元；投信買超129.37億元；外資及陸資買超286.9億元，終結連6賣。
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