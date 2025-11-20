台股強彈逾800點 大摩卻因「這原因」喊減碼 末升段到了？

台股20日跌深強彈，但外資卻大潑冷水！摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「2026年亞洲新興市場展望」報告中指出，台股由於估值太高，因此建議「減碼」，並對台股配置減少75個基點。圖／聯合報系資料照片

台股20日跌深強彈，但外資卻大潑冷水！摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「2026年亞洲新興市場展望」報告中指出，台股由於估值太高，因此建議「減碼」，並對台股配置減少75個基點。

大摩首席亞洲策略分析師郭強盛指出，2026年將是個充滿不確定性的一年。在亞洲各新興市場中，台股由於包括估值過高、倉位擁擠、對美國經濟衰退最為敏感、及過度依賴美國市場等四大因素，因此對台股抱持謹慎保守的態度。

在估值過高方面，郭強盛認為，台股的 12 個月預估本益比，目前約為18.7倍，以絕對數字來看似乎不高，但若與歷史數據相較，則處過去 10 年歷史區間的第 97百分位數，屬於極昂貴的狀態，而這也是建議「減碼」的主因。

其次，市場部位仍高。由於投資人的持倉部位（Positioning）仍然處於高位，意味著市場相當擁擠，一但有任何風吹草動，投資人將將面對較高的投資風險 。

第三，對美國經濟衰退最為敏感。大摩總經團隊透過矩陣分析（matrix analysis），拆解亞太各市場面對美國不同的經濟狀況所展現出的各種可能表現。其中台灣在設定的「熊市情境」中，為表現最脆弱的市場之一。

第四，過度依賴美國市場。郭強盛說，台灣經濟的這種脆弱性，主要來自於台股營收高度依賴美國市場，且絕大多數集中在半導體與 IT 硬體產業 。一旦美國經濟放緩，台股將成為受傷最重的市場之一。

與日本市場擁有多樣化主題支撐不同，郭強盛認為，像台灣與韓國這樣的北亞市場，需要對基本面有多重堅定的信念才能表現良好，這些條件包括：AI 資本支出持續繁榮、以及地緣政治風險保持低位。

不過可惜的是，台灣正是全球幾大地緣風險偏高的區域之一。因此郭強盛將台灣列入受「多極化世界（Multipolar World）」動態影響的市場，暗示地緣政治仍是需考量的風險之一 。

雖然大摩對台股抱持「減碼」觀點，但仍有部分台灣企業在主題清單中，仍被視為是「核心科技受惠者」，如台積電基於晶圓代工的市場領先地位，納入大摩「亞洲25檔核心主題股」，屬「AI 與科技擴散」主題核心。

聯發科評級雖為「中立」，但因89%的營收來自中國，因此仍被大摩重視，並列為受惠於中國需求復甦的台灣企業；台達電因有 55% 的營收來自中國，同樣被大摩認為是中國復甦的受惠者之一，並獲「優於大盤」評等。

