台股強彈重返3萬2! 台積電撐盤 南亞科震盪翻黑 記憶體賣壓又起

美股勁揚激勵台股反彈，加權指數今（3）日開盤強勢上攻，一度大漲669.8點，最高來到32,293.83點，順利收復10日線約32,060點，重返3萬2千點關卡，擺脫連日修正壓力。其中權值股成為撐盤主力，權王台積電（2330）早盤最高1810元，上漲45元、漲幅2.55%，不過記憶體族群今早卻呈現「開高走低」，股價上衝下洗，成為盤面關注焦點。

台股反彈主要受美股激勵。美國4大指數2日全面收高，道瓊工業指數上漲515.19點或1.05%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數上揚0.56%，費城半導體指數勁揚1.70%。台積電ADR收漲3.27%，帶動台指期夜盤大漲625點，為今日台股開盤奠定多頭基調，接近上午11時，台股約上揚約400點，站上3萬2000點關卡。

台積電今天開高大漲，市值單日暴增逾新台幣1.16兆元，逼近47兆元關卡；台達電、聯發科、鴻海同步上漲逾1%，日月光投控強彈逾4%，電子權值全面回神。

不過，盤面並非全面普漲，記憶體族群今早開盤強勁反彈，但在陸廠價格戰疑慮升溫下，南亞科反彈開高後，盤中賣壓又起，不僅股價翻黑，還一度打落至265元跌停價位，華邦電也同樣大洗三溫暖，早盤開高盤中翻黑，一度觸及跌停，其他如群聯、力積電、華東、旺宏、威剛、十銓等股也翻黑劇烈震盪。

法人表示，大盤上週創下今年新高32996點之後，用3根黑K回測月線支撐，高檔震盪加劇，短線漲幅較大的個股，在年關將近下，難免面臨獲利回吐壓力，預料波動將明顯放大，建議操作上盡量避免追高。國票投顧則指出，AI相關族群展望持續樂觀，股價相比之前也多有回檔，當前位皆可分批介入。

