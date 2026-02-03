台股強彈重返3萬2! 台積電撐盤 南亞科震盪翻黑 記憶體賣壓又起
美股勁揚激勵台股反彈，加權指數今（3）日開盤強勢上攻，一度大漲669.8點，最高來到32,293.83點，順利收復10日線約32,060點，重返3萬2千點關卡，擺脫連日修正壓力。其中權值股成為撐盤主力，權王台積電（2330）早盤最高1810元，上漲45元、漲幅2.55%，不過記憶體族群今早卻呈現「開高走低」，股價上衝下洗，成為盤面關注焦點。
台股反彈主要受美股激勵。美國4大指數2日全面收高，道瓊工業指數上漲515.19點或1.05%，標普500指數漲0.54%，那斯達克指數上揚0.56%，費城半導體指數勁揚1.70%。台積電ADR收漲3.27%，帶動台指期夜盤大漲625點，為今日台股開盤奠定多頭基調，接近上午11時，台股約上揚約400點，站上3萬2000點關卡。
台積電今天開高大漲，市值單日暴增逾新台幣1.16兆元，逼近47兆元關卡；台達電、聯發科、鴻海同步上漲逾1%，日月光投控強彈逾4%，電子權值全面回神。
不過，盤面並非全面普漲，記憶體族群今早開盤強勁反彈，但在陸廠價格戰疑慮升溫下，南亞科反彈開高後，盤中賣壓又起，不僅股價翻黑，還一度打落至265元跌停價位，華邦電也同樣大洗三溫暖，早盤開高盤中翻黑，一度觸及跌停，其他如群聯、力積電、華東、旺宏、威剛、十銓等股也翻黑劇烈震盪。
法人表示，大盤上週創下今年新高32996點之後，用3根黑K回測月線支撐，高檔震盪加劇，短線漲幅較大的個股，在年關將近下，難免面臨獲利回吐壓力，預料波動將明顯放大，建議操作上盡量避免追高。國票投顧則指出，AI相關族群展望持續樂觀，股價相比之前也多有回檔，當前位皆可分批介入。
更多太報報導
Fed人事震撼引發震盪！ 法人：無須過度恐慌、又助金融市場建立穩健基礎
台指期強彈625點收復三萬二! 法人：趨勢沒有死只是槓桿先死
無視金銀+比特幣暴跌 美股收盤勁揚、台積電ADR強漲逾3％
其他人也在看
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...
費半跌近4%！台股剉咧等 專家指周一操作方向
受到美國聯準會（Fed）提名新人選利空影響，華爾街股市30日震盪走低，四大指數全面收黑。台積電ADR下跌8.99美元、跌幅2.65％，市場預期將拖累台股科技族群，明（2）日補跌壓力升高。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
法說會後被看衰！國家隊提款聯電2.67億 變心出清「這低軌衛星股」上千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場跌439.72點，收31,624.03點，跌幅1.37%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股賣超上市個股方面，晶...
收購題材點燃！「半導體元件廠」開盤即攻頂高掛逾3萬張買單 10檔個股逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股四大指數上週五（1/30）全面走跌，其中費城半導體指數重摔321.92點。台股加權指數今（2）日則是跟隨疲軟，開盤下跌55.2...
全年EPS上看39元！「這記憶體」亮燈創高直逼350元目標價 市值衝破兆元大關
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於記憶體缺貨潮保持強勢，相關族群營運前景樂觀，吸引大量資金挹注，股價因而水漲船高，記憶體一哥南亞科（2408）上周...
外資大刀壓境 權值股走弱台股重挫下殺/記憶體族群團滅 低軌衛星升空發光/金馬年該抱還是跑？歷史數據給答案｜Yahoo財經掃描
美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。
0050 寫下「兆元」里程碑 元大投董座：台股複利趨勢成形 ETF市場發展點3方向
元大投信旗下市值型ETF元大台灣50（0050）達成「規模突破新台幣1兆元、受益
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
《台北股市》外資2天砍近千億！投信逆轉多 台股賣壓宣洩完了？
【時報-台北電】金馬年2月開局「馬上摔」，逼近農曆年封關倒數，加以「華許拋售」現象重創貴金屬閃崩，嚇壞市場湧現下車潮，一路瘋漲的記憶體竟淪提款機，衝擊台股重摔439點，日K連3黑跌掉近1180點，所幸觸及月線後收腳。今日外資(不含外資自營商)賣超481.1816億元，投信買超50.8003億元，自營商賣超104.9774億元，三大法人賣超535.35億元。 觀察籌碼面，上周台股無極限驚驚漲，距離33K僅4點！惟法人土洋不同調，外資單周加碼174.82億元，周五卻大舉出脫512億元，今日加空481億、列今年第二大，2天累計倒貨993億，投信翻多50億終結連26賣，成今日最大驚喜，自營商連4空、累賣351億。 台股2月開局出師不利，瀕臨月線保衛戰！受累聯準會新主席偏鷹、「華許拋售」引發黃金、白銀價格狂瀉，加以連噴數月的記憶體團滅湧現跌停潮，衝擊市場信心跟著崩壞，一度大跌逾700點、低見31359點，終場加權指數收黑439.72點、報31624.03，成交值縮至7404億元，保住月線大關。 記憶體及貴金屬概念成重災區，連噴數月的記憶體族群因長江存儲傳出提前擴產消息，集體大跳水出現跌停潮，華邦
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
高檔獲利攻略3／年前要用錢怎麼賣？ 台股ETF投資人調節順序一次看
農曆年台股封關前，多頭馬力全開，卻讓不少散戶陷入「賣與不賣都可能後悔」的情緒中。賣了怕繼續漲，不賣又擔心獲利縮水；究竟長線布局一籃子股票的台股ETF投資人，在指數持續創高下，現階段該持續抱緊，還是落袋為安？
低軌衛星、矽光子飆沒停！這「記憶體指標廠」90天猛漲312%被盯上 光聖、亞光同列21檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（1/30）終場以32063.75點作收，重挫472.52點、跌幅1.45%，證交所公布21檔注意股，包括記憶體族群南亞科...
AI飆股族群「輪到傳產了」？專家看台塑四寶大噴發：今年週期輪動來了
AI產業在近年掀起全球市場狂熱，財經作家游庭皓在節目《財經風向球》表示，根據美國銀行首席股票策略師哈奈特團隊研究指出，市場樂觀情緒達到極限，種種指標均顯示，投資人今年似乎並不擔心景氣衰退，而是擔心「買不到怎麼辦」，但他認為，這是一種很微妙的擔憂。游庭皓指出，今年是2021年以來，景氣最為樂觀的時機，數據呈現投資人首次「不著陸」機率高於「軟著陸」。過去投資人主......
AI落後沒關係 蘋果靠這項技術照樣讓果粉搶購iPhone 17
蘋果公司1月29日公布的財報顯示，儘管人工智慧功能發展遭遇挫折，迫使這家科技領導品牌不得不尋求Google協助，但iPhone在去年假期購物季的銷售仍創下單季新高紀錄。這份涵蓋去年10月至12月的財報，反映出蘋果消費者的高度忠誠度。即便蘋果至今仍未兌現2024年的承諾──透過AI技術強化iPhone內建的Siri語音助理功能，果粉們依然爭相搶購最新的iPho......