台股強彈！ 國泰金11月國民經濟信心調查「國人風險偏好連6月走升」

國泰金控11月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9。（圖：motionelements）

台股今（20）日開盤走升，終場大漲846點，收在27426點，揮別前幾天連日下跌的陰霾。國泰金控公布11月國民經濟信心調查，民眾對於景氣現況樂觀指數和展望樂觀指數雙雙走升，股市樂觀情緒上揚至30.9，對風險偏好指數則連續6個月走高，上升至20.0。

調查指出，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚；大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強；買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。

在經濟成長與通膨方面，民眾對經濟成長預期偏向樂觀，但對於物價則仍有較高的心理壓力。國泰金11月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有70%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，但仍有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。