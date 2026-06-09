台股強彈1201點 外資趁勢賣超917億史上第8大
（中央社記者何秀玲台北9日電）台股今天漲1201.66點，收在44704.44點，成交值新台幣1兆1519.3億元。三大法人合計賣超778.57億元，其中外資賣超917.33億元，創史上第8大賣超紀錄；為連4日賣超，累計金額達3439.01億元，其中友達與凱基金均遭調節逾8萬張，分居賣超前兩名。
觀察三大法人動向，自營商賣超66.91億元，投信買超205.67億元，外資及陸資賣超917.33億元。
外資賣超前5名，以友達8萬412張居冠，其次為凱基金8萬408張，其餘依序為華邦電、仁寶及元大台灣50（0050）。
外資買超前5名，以第一金6萬4068張居冠，其次為彰銀6萬1779張，其餘依序為台新新光金、台企銀及玉山金。
台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，台股今天明顯出現信心回籠，不過近期基本面並未出現重大變化，主要是先前股價漲多、乖離率偏高，一旦出現國際事件干擾就會出現整理；隨著美股反彈，台股今天也同步回穩。
他指出，台股短線看仍有機會往上攻，畢竟還需觀察美國貨幣政策變化、美國科技股表現，以及本週三將公布的美國通膨數據，都將影響股市短線走向，中長期來看多頭格局不變。
不過，美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）將於6月中首度主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，相關談話可能成為影響市場走勢的重要變數。黃文清認為，須關注其對利率政策與經濟前景的看法。（編輯：楊凱翔）1150609
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