台股強漲藏刀準備割韭菜？成交爆8530億新天量 阮慕驊曝1隱憂：沒天天過年的

​AI題材延燒，道瓊、標普指數雙創新高，也帶動了台股連日的漲勢，在6日攻上30576.3點天價後，今（7）日小幅回檔，終場下跌140.83點，收在30435.47點，不過值得注意的是單日成交量放大到8530億元，創下新高。對此，財經專家阮慕驊在臉書提出1警訊表示，量大創新高，一片紅通通，但俗話說「沒天天過年的」。​

台股出現連日漲勢、攻上30576.3點天價後，今日休兵回檔，終場下跌140.83點，收在30435.47點。值得注意的是，台股5日首度衝破3萬點，成交量為7669億元，6日創下新高的30576.3點，當天成交量7346億元，而今天大盤下跌但成交量卻創下8530億元的新高紀錄，引發討論。​

根據櫃買中心資料顯示，前幾日突飛猛進的權值股台積電今日則是開低走低，終場下跌30元，收在1675元。權值股熄火的情況下，成交量卻爆漲，外界擔憂是否有價量背離的跡象，為後續走勢埋下不穩定因素

對此，阮慕驊表示，台股天天有「天量」，5日交易市場才創歷史最大成交值，今天就馬上刷新。不含盤後交易，收盤集中交易市場創下8530億元新天量，連同櫃買市場上市櫃成交值突破1兆元。

阮慕驊指出，集中交易市場乖離年線達到28%，上次乖離年線28%要回到2024年的七月。當時波段指數最高達到24416點，之後遇到日本突然升息，指數從7月中跌到8月初，直接疊回200日移動平均線，波段最大跌幅達到19.5%。

阮慕驊也提醒，量大創新高，一片紅通通，自然讓人興奮，但俗話說「沒天天過年的」，更何況還有一個多月才過年。今年還有358天哩，大盤就漲快到30600點，真不知道在急什麼？



