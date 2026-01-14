台股強漲逼近3萬1！25檔台股ETF市價齊創高 搭上AI成長列車

【記者呂承哲／台北報導】台股2026年多頭動能持續發威，14日再度刷新歷史新高，隨著大盤站上新天價，也帶動台股ETF市價水漲船高。根據統計，在台股創高之際，共有25檔台股ETF市價同步改寫新高，包括保德信市值動能50（009803）、統一台灣高息動能（00939）、國泰台灣領袖50（00922）、國泰台灣科技龍頭（00881）、富邦台50（006208）等，涵蓋市值型、科技型與高息型ETF，顯示透過良好的選股與指數設計，即便非主動投資，也能創造超額報酬。

玉山投信指出，只要標的篩選條件得宜，台股ETF同樣具備亮眼表現空間，尤其市值型ETF若能納入具成長動能的企業，例如搭上AI成長列車的大型產業龍頭與具競爭力的隱形冠軍，更有機會在多頭行情中超越大盤。

保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷表示，年初以來全球投資情緒轉趨樂觀，根據12月美銀全球基金經理人調查，機構投資人現金水位降至3.3%，創歷史低點；加上台股歷來1、2月常有「作夢行情」、「紅包行情」支撐，以及市場對晶圓龍頭大廠法說抱持正向期待，成為台股持續站穩3萬點之上的重要因素。

楊立楷指出，AI發展動能不減，與美國科技產業高度連動的台股在2026年仍具受惠條件。根據美國半導體產業協會統計，2025年11月全球半導體銷售額達753億美元、年增29.8%，創歷史新高，且成長動能並非來自單一產品線，而是多項半導體需求同步擴張。世界半導體貿易統計組織則預估，2026年全球半導體銷售額有望接近1兆美元，對台股半導體產業形成長期支撐。

展望中長期，楊立楷認為，在AI基建投資持續、財政與貨幣政策相對寬鬆的環境下，台灣總經與企業獲利基本面仍屬穩健，產業成長動能也逐步由科技族群擴散至其他產業，建議投資人可透過ETF布局具獲利支撐的企業，降低高檔震盪風險。

