台股後市三套劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結，「四貸同堂」怎麼做？

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台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。

專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

延續6月5日台指期夜盤的突發重挫3006點，6月8日加權指數大跌1568點或3.48％，彷彿對4月以來沸騰的台股澆下一大桶冰水，降溫的作用明顯。

證券分析師陳唯泰指出，不論美股重挫的原因是就業數據佳、聯準會今年不降息，還是因為博通（Broadcom）前景展望不夠好、引發賣壓，這些都只是「賣股的藉口」，「真正的原因，其實就是漲多了」。

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歸納多位專家的意見，近日的大跌有以下幾個原因。

首先是美國聯準會的降息夢碎與通膨隱憂。美國剛公布的5月非農就業人數高達17.2萬人，遠超市場預期的8.5萬人，強勁的經濟數據讓市場對聯準會降息的可能性更感悲觀，甚至轉為預期升息。加上新任聯準會主席華許（Kevin Warsh），似乎會有些與以往不一樣的作風，市場普遍感到不確定性增加，也加重了賣壓。

6月8日台股大跌超過1500點，似乎在提醒投資人需留意風險意識 與資金控管。

▲6月8日台股大跌超過1500點，似乎在提醒投資人需留意風險意識與資金控管。（攝影／劉咸昌）

趨勢》優質ＡＩ股長多不變

其次，也是最重要的，就是科技股估值過高。晶片股與AI概念股在先前的瘋狂大漲後，雖然獲利亮眼，但追不上過高的估值，引發全球資金在美股進行無差別獲利了結。6月5日單日，美國的晶片股（含台積電ADR）市值就蒸發高達1.3兆美元，而且估值的修正似乎還沒結束。

第三則是指數或個股漲幅過大。以台股來說，本波加權指數從2025年11月的26395點起漲，到2026年6月三日高點46552，短短半年漲了20157點。加上過程中融資餘額、不限用途借貸，甚至房貸、信貸等「四貸同堂」大舉加開槓桿，額度不斷攀高，市場投機氣氛太過濃厚，醞釀去槓桿、降融資的「殺機」。

不過，多位專家與法人一致表示，AI的趨勢並沒有改變、甚至會更好，現在的修正只是長多過程中的調整，並洗清浮額，之後還是會重新回歸長多走勢。因此長線投資人不用太擔心，資深分析師蔡明翰認為，這反而是逢低加碼優質AI指標股的好機會。

那麼，這波回檔幅度會多大？綜合專家意見，列出以下三個版本供投資人參考。

首先是「 樂觀版」。比照今年3月的中東開戰衝擊，當時指數自高點35579點，跌至低點31529點，修正幅度約11.4％。以46552點回推，約下跌5307點、滿足位置為41245點。

其次是「中性版」。前面提到，本波多頭漲了20157點，以黃金切割率回檔0.382與0.5計算，本波約回檔7700點與10078點，以46552點回推，滿足位置分別為38592與36473點。

第三則是「悲觀版」。以黃金切割率回檔0.618算，回檔滿足位置約在34094點。或者比照去年3、4月的對等關稅衝擊，當時指數自高點23944至低點17306點，修正幅度約27.7％，以46552點回推、約下跌12900點，滿足位置在33648點。

3版本推估後市 短線緊盯外資期貨空單變化 ——加權指數近7個月日線圖

操作》短線務必降低槓桿

資深技術分析師陳榮華強調，以上只是初步推估，技術分析還要參考價量、均線、時間轉折等其他指標，綜合研判才更有參考性。

他進一步指出，目前市場主要反應的是「降息預期落空、升息預期增溫」，這樣的氣氛在6月17日聯準會會議前仍將維持；加上外資在台指期還有近7萬口的空單，而6月台指期剛好也在6月17日結算，所以，近期需緊盯外資在台指期貨的空單變化，若沒有大幅回補，至結算日前台股恐不易有表現。但結算後、過完端午連假，就可以重新檢視最新看法與籌碼變化，再研判後續走勢。

至於投資人該如何因應？專家一致表示，短線務必先降槓桿，不論是融資、質押或期貨交易者，首要任務是守住保證金維持率，避免因連續重挫被強制斷頭。

其次是前述的汰弱留強。分清手中持股是「短線題材無基本面」，還是「實質獲利的長線核心」，將資金聚焦在有基本面支撐的股票。最後則是保持冷靜、切勿盲目進場攤平。陳榮華指出，若手中部位無槓桿疑慮，短線可先靜觀其變，等現貨爆量止穩訊號出現後再出手。

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