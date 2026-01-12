台股後繼無力終場僅200點 台積電漲10元收1690元

【記者許麗珍／台北報導】美股4大指數全數收漲，台股今開盤大漲近400點，盤中一度拉高至30,681.99點，創下盤中最高紀錄，不過終場漲幅縮水，僅上漲278.33點或0.92%，收在30,567.29點，成交金額6029.21億元。台積電今早盤一度衝上1705元新天價，終場上漲10元收在1690元。

美國最高法院未對總統川普關稅措施做出裁決，美股4大指數全數收漲。道瓊工業指數上漲237.96點，漲幅0.48%，標普500指數上漲44.82點，漲幅0.65%，那斯達克指數上漲191.33點，漲幅0.81%，費城半導體指數上漲202.683點，漲幅2.73%。

台指期夜盤勁揚373點，收在30826點歷史新高，法人表示，台股加權指數9日收在30288.96點，蓄勢挑戰盤中歷史新高30593.49點。

2026年台股開的一年氣勢如虹，上週大漲939.15點或3.2%，史上首度衝破3萬點大關，週五集中市場指數以30288.96作收。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值升抵新台幣98兆6906億元，較上週大增約3.07兆元。

6日台股攻上收盤歷史高點30576.30點，上市公司總市值一度升抵99.62兆元，直逼百兆元大關，並且擠下法國股市，台股躍居全球市值第7大。

台股歷史「最高」紀錄，盤中30593.49點，於2026年1月8日出現。收盤 30576.30點，於2026年1月6日出現。成交量 8817.36億，於2026年1月7日出現。

