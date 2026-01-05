台股從2.5萬到3萬點僅78天！專家示警：當心股價「急跌」

今年台股第二個交易日，就衝破3萬點關卡，在台積電帶動下，台股加權指數大漲755點，終場收在3萬105點，創下史上第6大漲點紀錄；而台積電股價終場更飆漲85元，收在1670元，創下單日最大上漲金額。不過，專家也示警，此波行情是台積電一個人的武林，有「拉積盤」的現象，要留意「急漲」之後的「急跌」修正。

今（5）日台積電股價上演驚奇行情，盤中漲幅一度狂飆110元，終場上漲85元，創下單日最大上漲金額，股價收在1670元，漲幅高達5.36%。

台積電股價創收盤新天價。圖／台視新聞

台積電不僅領軍聯發科、記憶體族群及高價股同步走揚，更帶動台股加權指數，終場大漲755點，收在3萬105點，不僅首次突破就站穩3萬點關卡，還創下史上第6大漲點紀錄，成交值更放大到7千600多億元，為台股史上第2大量。進一步觀察，台股加權指數，過去從2萬點到2萬5千點，歷時538天，不過，從2萬5千點到3萬點，只花了78天。

台股從2萬5千點到3萬點只花了78天。圖／台視新聞

專家指出，此波行情也被視為是，台積電「一個人的武林」，光是單一權值股，就貢獻大盤指數9成。不過，市場卻傳出，「壽險業」遭到軋空手，被迫回補台積電等股票，盤面上更有7成左右的個股綠油油。此外，國安基金自去年4月8日進場，至今已272天，市場傳出國安基金，似乎刻意壓盤拋售台股。

專家分析，近期外資陸續調高台積電目標價，外資資金回流，成為台股創高的核心動能，但股價「急拉」，也可能快速「急跌」，短線波動風險增高，接下來台積電法說會，將會是市場觀察指標。

台北／林品瑄、盧柏璁 責任編輯／陳俊宇

