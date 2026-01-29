台股快到3萬3！ 台積電1835新天價 「這檔記憶體」太瘋又漲停





台股今（29）日早盤開高震盪，來到32977點，上漲173點，漲幅0.53%，預估成交量6000億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到310.5點，漲1.25點，漲幅0.4%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1835元，上漲15元，漲幅0.82%，鴻海（2317）早盤來到226元，上漲0.5元，漲幅0.22%，聯發科（2454）早盤則來到1790元，上漲10元，漲幅0.56%。

日前強勢的記憶體族群延續漲勢，華邦電來到133元，漲6元，漲幅4.72%，南亞科來到310元，漲13元，漲幅4.37%，力積電來到68.5元，漲3.1元，漲幅4.74%，旺宏則衝漲停，來到92.1元。

此外，昨日舉行法說會的聯電，公布第四季毛利率來到30.7%，EPS達到0.81元，今日開盤則跳空下挫逾8%，來到70.1元。

（封面圖／東森新聞）

