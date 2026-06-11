台股急殺逾1200點 42000點強力守住 長下影線釋止跌訊號

【緯來新聞網】美伊衝突升溫，引發全球金融市場避險情緒急遽升高，台股今（11）日開盤即遭遇沉重賣壓，加權指數盤中一度重挫超過1200點，最低逼近42000點整數關卡。不過，在低接買盤大舉進場承接下，指數逐步收復失土，終場收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18％，日K線留下超過千點長下影線，成交值放大至1兆2579.75億元。

台股今（11）日開盤即遭遇沉重賣壓，加權指數盤中一度重挫超過1200點，最低逼近42000點整數關卡。（圖／Artlist）

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市場觀察指出，今日盤勢呈現典型的恐慌性殺盤後迅速回穩格局，顯示42000點附近已吸引大量資金進場承接，也反映市場對台股中長期基本面的信心仍未動搖。



從類股表現來看，電子族群雖然受到地緣政治風險衝擊，但跌勢較盤中明顯收斂。電子類股指數終場下跌0.2％，半導體類股則由黑翻紅、收漲0.04％；金融類股逆勢上揚0.27％，櫃買指數同步上漲0.29％，顯示中小型股買氣仍具韌性。



權值股方面，台積電今日除息6元，開盤一度面臨貼息壓力，但不到30秒便順利完成填息，終場收在2250元平盤價位，成為穩定大盤的重要力量。聯發科收4085元，下跌1.68％；台達電收2160元，跌幅1.82％。



AI概念股則成為今日震盪重心。廣達、緯創等指標股受到市場避險情緒衝擊，盤中跌幅一度超過5，但隨著指數反彈，終場跌勢大幅收斂，顯示資金對AI產業長線成長前景仍維持正面看法。



另一方面，具備防禦特性的高股息、綠能及生技族群相對抗跌，成為資金避風港。近期市場熱度居高不下的主動式ETF也出現大量換手，主動統一升級50（00403A）成交量突破76萬張，主動統一台股增長（00981A）成交量超過43萬張，雖然雙雙收黑，但跌幅均控制在1以內。



高價股方面，千金股家數縮減至46檔。散熱股雙鴻收998元，跌破千元整數關卡；倍利科盤中雖一度站回千元之上，但終場收946元，跌幅達5.31％，顯示高價股短線籌碼仍有調節壓力。



法人分析指出，近期市場最擔憂的通膨、利率及中東局勢等不確定因素，已在先前修正過程中獲得一定程度反映。隨著美股技術面逐漸出現止跌跡象，加上台股今日在42000點附近展現強勁支撐力道，長下影線透露市場承接意願相當積極。



整體而言，目前台股仍屬多頭趨勢中的修正階段，尚未出現結構性轉弱訊號。隨著市場情緒逐步回穩、籌碼沉澱完成，後續若國際局勢未再進一步惡化，台股仍有機會重新凝聚買盤動能，延續中長期多頭格局。

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