台股急震一周 抗跌ETF前10強出列

財經中心／師瑞德報導

台股一周震盪回檔，加權指數單日跌3.61%、周跌3.51%。抗跌ETF前10強跌幅僅0.49%至2.09%，00981T靠約7成債券配置居冠；高股息占6檔，顯示股債平衡與配息防禦在估值修正、利率不確定的逆風中更能扛波動。（示意圖／PIXABAY）

輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。

逆風抗跌榜：跌最少的10檔 多是高股息

以近一周表現來看，最抗跌的10檔台股ETF跌幅落在0.49%到2.09%之間，其中表現最好的是股債平衡型的平衡凱基雙核收息（00981T），11月21日下跌0.78%，近一周僅回落0.49%，明顯優於大盤。其後依序為復華富時高息低波（00731）單日跌0.38%、周跌0.59%；國泰股利精選30（00701）單日跌0.44%、周跌0.80%；元大MSCI金融（0055）單日跌0.78%、周跌1.30%；凱基優選高股息30（00915）單日跌0.69%、周跌1.33%；元大台灣高息低波（00713）單日跌0.86%、周跌1.85%；永豐台灣ESG（00888）單日跌2.66%、周跌2.03%；群益台灣精選高息（00919）單日跌0.94%、周跌2.05%；永豐優息存股（00907）單日跌0.86%、周跌2.09%；富邦淨零ESG50（009809）單日跌2.46%、周跌2.09%。整體來看，這10檔中有6檔屬高股息路線，另有2檔偏ESG主題、1檔是金融產業型ETF，結構上就是以防禦性與配息穩定度優先。

股債平衡把波動「壓下來」

市場人士指出，00981T近一周能站上抗跌榜首，關鍵在於配置約7成債券部位。當加權指數短線遭遇修正，科技與AI族群因估值偏高而成為領跌區時，債券的穩定收益與低波動特性，能有效抵銷股市的急漲急跌，使整體報酬更平滑。換句話說，在「漲不一定追得上、但跌時先少傷」的行情裡，股債平衡策略自然吃香。

利率與估值拉扯 AI需求強、但市場先算帳

00981T研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數上揚12.86，反映風險情緒升溫、資金加速輪動；加上美國政府結束史上最長關門期後，經濟數據一度出現真空，聯準會官員對12月是否降息態度保留，市場對「12月不降息」的預期升高，使美債殖利率回升，進一步壓抑高估值成長股。台股今年以來領漲的AI供應鏈也因此遭遇評價修正，短線波動被放大。但從基本面看，已公布財報的科技巨頭多維持上調每股盈餘年增率，雲端服務供應商與企業端也持續擴大AI資本支出，需求並未退潮，台股相關供應鏈仍有機會在修正後率先受惠。

後市策略：股票分批、債券拉住底 先求抗壓再拚報酬

研究團隊建議，若投資人想在這種「利率未定、估值先修」的環境裡提高組合抗壓力，可用股債平衡來穩住節奏。股票部分，台股企業2026年營收與獲利預估仍被上修，但成長主力集中在AI概念族群，短線回檔反而可採分批布局；債券部分，在預防性降息尚未明朗前，利率大概率維持區間整理，票息率較高的投資級信用債可作為核心配置。00981T以台股25強搭配全球BBB級債券，一邊參與台股成長，一邊用固定收益降低波動，適合逢低分批累積、拉長投資時間看價值。

