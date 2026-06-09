台股恐慌下殺結束了！ 總經學家：「危機入市」好時機

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台股歷經6月8日重挫1568點、創下史上第三大收盤跌點後，9日展開強勁反攻，在電子與金融權值股同步領軍下，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，漲幅達2.76%，成交量達1.15兆元，不僅收復前一日大半失土，也讓市場信心明顯回溫。對此，總經濟學家吳嘉隆喊話，正是「危機入市」好時機。

受到美股前一交易日回穩激勵，台股9日以大漲184.84點開出，隨後一路走高，盤中最高來到44821.71點，終場站穩44700點關卡。市場關注這波急跌後的反彈是否意味修正告一段落，總經濟學家吳嘉隆認為，6月8日的恐慌性賣壓基本上已經結束。

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吳嘉隆分析，金融市場中的「恐懼」與「貪婪」並不對稱。投資人可以長期維持樂觀與追價情緒，但恐慌心理往往難以持續，因此恐慌性殺盤通常來得又急又猛，卻也結束得相當迅速。從歷史經驗來看，這類急跌行情往往不具持久性。

他指出，此次台股暴跌的主要導火線來自美股重挫，尤其是費城半導體指數單日大跌10%，進一步拖累亞洲科技股表現。然而他認為，美股下跌背後的邏輯其實並不成立。

關鍵原因在於，美國最新公布的5月就業報告顯示新增就業人數達17.2萬人，遠高於市場預期的8.5萬人。市場因此擔憂聯準會降息時程延後，甚至不排除未來升息可能，引發資金重新評價風險資產。

不過吳嘉隆指出，就業成長並未帶動失業率下降，代表有更多人重返勞動市場尋找工作，使勞動供給同步增加。這樣的情況其實符合聯準會樂見的健康經濟擴張模式，並非通膨失控的訊號，因此市場對升息的擔憂有些過度解讀。

他進一步表示，近期半導體與人工智慧（AI）族群股價已累積相當可觀漲幅，本來就有技術性拉回與換手需求，而強勁就業數據剛好成為市場修正的藉口。從基本面來看，AI產業革命仍持續推進，科技與半導體產業長期成長趨勢並未改變。

吳嘉隆認為，這次回檔反而提供投資人布局優質股票的機會，正如「股神」Warren Buffett所強調的「危機入市」概念。對長線看好AI與科技產業的投資人而言，短期下跌反而是逢低承接的機會。

他最後強調，牛市最典型的特徵就是「緩漲急跌」，上漲過程相對緩慢，但修正往往來得又快又急。隨著美股有望展開反彈，台股後續也有機會延續回升走勢，在震盪整理後重新挑戰高點。他寫道：「記住了，漲的時候慢慢漲，跌的時候急遽下跌，這種『緩漲急跌』，毫無疑問，就是牛市的一個標準型態啊～」。

（封面圖／東森新聞）

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