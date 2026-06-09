台股恐慌性殺盤後迎大反彈？經濟學者點名「兩類股」：緩漲急跌是牛市經典訊號

台股8日上演「黑色星期一」，台股8日遭遇今年以來最猛烈賣壓，在美股前一交易日重挫、費城半導體指數暴跌逾10%的衝擊下，市場恐慌情緒迅速蔓延。加權指數早盤一度崩跌2,694點，改寫台股史上最大盤中跌點紀錄；隨後在權值股跌勢收斂下跌幅縮小，終場收在43502點，下跌1,568.16點、跌幅3.48%，創下台股史上第三大收盤跌點；然而，今（9）日則台股盤中則反彈逾千點，引發投資人關注。對此，總體經濟學家吳嘉隆今（9）日在臉書指出，「看來，台股6月8號的恐慌性下殺基本結束了！」

台股黑色星期一災情如何？記憶體、 AI股走弱

台股8日創下台股史上第三大收盤跌點，就盤面看，電子股成為重災區，電子類股指數下跌3.57%，櫃買指數跌幅更達4.29%。權王台積電終場下跌70元、收在2,295元，鴻海、聯發科跌幅均超過5%；面板、記憶體及AI概念股同步走弱，群創、友達亮燈跌停，南亞科、華邦電等記憶體族群也普遍下挫。不過盤中仍有逢低承接買盤進場，台積電、鴻海等權值股皆拉出長下影線，使指數終場重新站回月線之上，顯示市場並未出現全面失控的拋售潮。對此，吳嘉隆指出，許多人認為台股大盤8日的重跌，可能還會延續一陣子，想等幾天再進場。

​ 恐慌性殺盤如何因應？金融市場有哪兩大情緒 ​



「這是對恐慌性殺盤沒有經驗的一種反應！」吳嘉隆分析，金融市場的「兩大情緒」是不對稱的，恐慌性情緒來得猛，但也去得快，因為恐慌性情緒本身難以持久，因此難以產生持久的行情，這次台股大跌的基本源頭，是美股大跌，特別是費半上周五下跌了10%，然而，「美股的下跌看來是假的，因為邏輯不成立！」反彈沒有懸念。他進一步說，美股就業報告新增就業人數超乎預期，表現強勁降低降息預期，隨著通膨壓力的上升，今年下半年說不定還會升息，這樣的利率焦慮，促成了風險資產的重新定價。

聯準會降息預期下降？新就業報告有哪些觀察重點？

吳嘉隆進一步說，但問題是，就業的轉強，並沒有降低失業率，許多人對重新找到工作有更高的期待，這是聯準會所樂見的，並不需要動用升息來給就業市場降溫。如今就業市場現在回溫，預示著景氣回到正常溫和擴張的道路，這對科技股與半導體產業來說，根本就是好消息，然而股票卻反而被下殺得很嚴重，這正是股神巴菲特所謂的「危機入市」的好機會，就是好股票被錯殺了。他認為，這陣子半導體與AI產業的股價漲得很兇，確實需要拉回整理，才好再攻，正好以就業報告為藉口下殺。

股市反彈後續漲？ 「緩漲急跌」顯示牛市仍在？ ​

​吳嘉隆總結，換言之，美股的確進入漲多之後的修正，而盤整之後會因為基本面因素的推動而再度上漲，因為基本面是AI產業革命根本還會持續好一陣子。那既然是技術面需要盤整，需要換手，有耐心的投資人可以續抱或乾脆加碼，畢竟在長線看好的情況下，所有短線的下跌，都是給你買的。一旦美股出現反彈，那台股跟著反彈，也就順理成章了。他指出，反彈之後，應該還會有一些盤整期，漲的時候慢慢漲，跌的時候急遽下跌，這種「緩漲急跌」毫無疑問就是牛市的一個標準型態。

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