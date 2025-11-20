台股愈跌「這檔」科技ETF 成交量愈翻倍單日約3萬張

台股20日目前最高來到27,493.63點，上漲913.51點。（圖／方萬民攝）

台股20日開盤最高來到27,493.63點，上漲913.51點，ETF群組價量皆揚超過20檔在本日成交量前百名排行榜內，以科技主題來說，周二台股大跌時，00881交易約3萬張，較上週日均量呈近翻倍，股民越跌越買。

17日至19日，受到美股跌、AI泡沫疑慮影響，大跌逾800點，上演26,500點保衛戰，科技電子股傷痕累累，台積電領跌價格摜破1,400元至1,395元，鴻海及聯發科也重摔逾5%。

國泰投信分析，輝達於美股周三（11/19）盤後公告財報，盤後上漲逾5%，美股四大指數皆收漲，連帶讓台股今日開盤即翻紅。

輝達最新財報公佈，第三季營收與獲利雙雙超乎預期，資料中心業務年增66%仍是最大引擎，黃仁勳表示，當前這一代 Blackwell 架構 GPU 晶片的銷售情況已經是「高到破表」（off the charts）的程度。呼應近期銷售的快速成長，也打破市場對於AI泡沫化的擔憂。

輝達強勁的財報表現為整個AI產業投下定心丸，台股供應鏈可望受惠伺服器需求的持續成長。未來市場焦點將聚焦於AI終端應用與生態圈的成長，除了台積電等半導體供應鏈外，零組件與電腦周邊設備供應鏈也預期將受益。

國泰基金經理人蘇鼎宇指出，回測過去16年(2009/01/05-2025/10/31)，加權報酬指數漲幅為994.3%、電子類報酬指數為1604.4%，遠勝金融保險報酬指數535.4%、水泥類報酬指數190.8%、鋼鐵類報酬指數的170.7%，顯見從長線來看，電子類股是台股領頭羊。

進一步觀察產業，今年以來(截至10/31)含息報酬，半導體族群約36.3%、電子零組件為69.2%、其他電子約43%、電腦及周邊設備為24.3%，顯示電子產業仍是今年台股主要成長動能，尤以半導體與電子零組件領漲。

00881成分股當中AI族群權重約95.51%，包含三大權指股台積電、鴻海、台達電，以及聯發科、廣達、緯創、台達電、英業達、仁寶等，一檔掌握AI商機。

