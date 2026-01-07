台股成交值8817億元創新天量 外資賣超298億元

（中央社記者曾仁凱台北7日電）台積電股價連續多日創高後，今天休兵下跌30元，連動台股跟著回檔140.83點，終場收在30435.47點，台股成交值達新台幣8817.36億元，創歷史新天量。根據台灣證券交易所統計，三大法人合計賣超360.43億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超298.71億元，投信賣超84.51億元，僅自營商站在買方，買超22.79億元。

個股方面，外資今天買超前3名為群益台灣精選高息（00919）9萬4985張，南亞5萬6944張，和聯電5萬2553張。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為華邦電3萬5608張，元大台灣50（0050）3萬5532張，和台積電2萬6816張。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股短線漲多後，今天回檔屬正常現象，目前市場還是滿熱，看好後續仍有攻高機會。

至於台股今天爆出歷史新天量，以及台股融資水位攀升至17年新高，市場擔心過熱。黃文清認為「量」要配合「價」一起看，台股從2025年4月的低點，到本週二創下歷史新高30576點，波段大漲76%，同時間的融資增幅並沒有那麼大，融資量並未失控。

黃文清指出，接下來台股觀察重點先看下週即將登場的台積電法說會，目前市場樂觀以待，股價也先行點火，台積電法說會內容如果有超水準表現，台股可望續攻高；如果表現和市場預期差不多，台積電股價可能稍微休息，並連動台股。（編輯：林家嫻）1150107