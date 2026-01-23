台股成交量破兆期貨交易跟衝 期交所研擬國定假日交易

台北股市從今年開市以來交易熱絡，近期還出現上市櫃合計突破新台幣兆元的成交量。不僅現貨市場，期貨交易也相當活躍，根據期交所統計，1月以來的日均量突破200萬口，比去年日均157萬口成長27.3%。期交所今天(23日)表示，今年不僅要朝向全年4億口的目標努力，還要研擬國定假日交易的可行性。

台灣期貨交易所為滿足交易人日益精細的交易與避險需求，在去年6月推出「週五到期臺指選擇權」，與週三到期契約相輔相成，提升短期風險管理與策略調整彈性。上市後日均量逾24萬口，帶動選擇權交易動能較上半年成長逾2成。另外，12月8日上市的「股票選擇權週契約」標的涵蓋台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等5檔熱門股票，提供精準應對個股財報、法說會等事件的策略工具。

台灣整體期貨市場在2024年創下歷史新高後，2025年市場動能維持，總交易量達3億8,190多萬口，連續6年突破3億口，日均量則為157萬多口。從商品來看，股票期貨已躍升為第二大主力商品，成為交易人參與台股相當重要的避險工具。夜盤交易日均量達54.5萬餘口，貢獻全部市場34.7%。

此外，期交所去年遠赴阿布達比及杜拜成功開拓中東地區客戶，並赴倫敦、芝加哥、香港及新加坡等地進行市場行銷與客戶拜訪，深化全球版圖，目前法人在期貨市場的參與比例成長至52.77%，反映機構投資者持續參與台灣市場。期交所總經理周建隆說：『(原音)整個期貨市場法人跟散戶的比例這2年稍微有一些變化。過去很早以前，大概5年前，我們台灣散戶大概50%，法人50%，大概一半、一半，但是這2年我們有引進一些外資，他們也是屬於法人，所以法人目前大概接近53%，自然人就降低到大概47%左右。』

台灣資本市場在台灣科技業帶動下，和國際連結程度愈來愈高。期交所表示，為有適當管道讓投資者因應突發國際政經事件，並接軌星、港、日等國際金融中心制度，今年將在期貨市場既有夜盤交易的成功基礎上研議期貨市場國定假日交易制度，將有助於吸引國際資產管理機構參與我國市場，讓「亞洲資產管理中心」政策進一步落實。(編輯：許嘉芫)