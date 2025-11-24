台股成交量7491億創歷史次高後，會漲還是跌？ 10次歷史數據揭密

台股24日上漲69點 收26504點，但在MSCI（明晟）最新權重調整同日生效之下，成交量高達7491億，自2021年5月12日以來單日最大量。（圖片來源／信傳媒資料庫）

台灣加權股價指數24日早盤一度大漲329點，來到26764.13點，隨著台積電（2330）從1405元跌回平盤1385元附近整理，收盤時台積電竟然爆出3萬9千多張賣單，從平盤反而變下跌5元，收在1375元，使得台股盤終小漲69點，收在26,504點，值得一提的是，根據證交所官網上記錄，成交值達7491億元，創台股史上次高成交量。

廣告 廣告

台股成交7491億元，創單日歷史次高成交量

在MSCI（明晟）最新權重調整同日生效之下，台股24日成交量高達7491億元，創2024年4月19日7244億元以來最大量，但未超過2021年5月12日的單日7828.25億元最高紀錄，成為史上次高成交量紀錄。

台股季線得而復失；三大法人合計買超 196.48 億元。其中，外資賣超 299.56 億；自營商轉買超 15.15 億元；投信賣超 6.97 億元。

24日外資賣超台積電幅度略為縮小，根據證交所網站統計，外資賣超台積電1萬8千9百多張，但是土洋大戰的戰場拉到富邦金（2881），外資賣超2萬6千多張，投信就買超4萬2千多張，使得富邦金終場上漲3.72％，收在92元。

土洋對戰在富邦金，鴻海台達電都被殺尾盤

值得一提的是，雖然本土法人在富邦金上強壓外資，讓台股從大漲3百多點即便漲幅縮小，但仍維持在上漲，但從台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、富邦金的最後一盤，都是賣壓出籠，讓股價瞬間下挫，使得台積電、台達電、廣明都是由紅翻黑。

根據台股前10大成交量紀錄，統計過去台股前10大成交量後一個月、三個月走勢，將發現…。（資料來源／台灣證券交易所；製表／鄭國強）

至於台股為什麼爆大量，原來MSCI最新半年度調整於今日收盤後正式生效，台股在「MSCI全球市場指數」權重由2.23%上調至2.25%，MSCI台灣指數成分股方面，聯強（2347）、宏碁（2353）、微星（2377）、友達（2409）、大聯大（3702）、旭隼（6409）、矽力*-KY（6415）遭到刪除。

被MSCI剔除的，宏碁、大聯大、友達均爆大量

被MSCI台灣指數成分股踢掉的幾乎都爆大量，友達小漲0.46％、收在10.85元，成交量創下60.41萬張的歷史新高。其中，宏碁跌1.6％、收在27.5元，並創下歷史最高成交量、單日36.97萬張。大聯大也是小跌0.63％、收在63.4元，並創下歷史天量18.02萬張。

台股成交量創歷史次高的7491億元，是否具有什麼意義呢？算是爆量不漲嗎？以下統計過去20年來台股單日成交量超過6500億元以上的前10大成交量紀錄，可以發現在2021年5月12日、5月11日和2024年4月19日，幾乎當天台股爆大量，而且當天通常是下跌的情況下，三個月後幾乎都是大漲，當然，不保證這次台股爆出大量後也會大漲，就由資本市場的態度決定。

(原始連結)





更多信傳媒報導

軍備局48750架標案要來了 雷虎、邑錡等無人機股大漲 做遙控玩具的廠商也想變身成無人機廠

富邦金前三季獲利逾909億、EPS 6.23元 看台灣經濟「結構穩定」但有四變數

台灣首見化妝品驗出「蘇丹紅」 毒物科醫師：恐引發過敏、長期累積仍有致癌疑慮

