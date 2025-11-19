台股成長股受惠AI浪潮！ 遇亂流彈力衝第一

台股示意圖。資料照



台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，台新投信表示，AI半導體，AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星皆可望成為新護國群山，強化台灣成長股韌性，遇市場亂流能迅速反彈。在2022年聯準會暴力升息後的反彈格局中，台灣成長股指數大漲166%；在2025年川普關稅政策亂流過後的反彈格局中，台灣成長股指數大漲77%，皆明顯超越加權指數的彈幅。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）聚焦台灣優勢成長股，將於12/3開始募集，掌握反彈先機。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥指出，近期多家 AI 巨頭展開策略合作與交叉投資，引發部分投資人對 AI 投入過多、投資架構過於複雜的質疑，甚至擔憂可能引發泡沫。

但2025年美國 AI 投資占GDP比重不到 1%，明顯低於過往技術革命高峰期，如1920 年代電氣化與 1990 年代資訊科技浪潮的高峰均達 1.5~ 2%，甚至不及 19 世紀鐵路建設高峰的 2~5%。此顯示 AI 資金投入仍處於早期階段，未來成長空間仍大。

魏永祥表示，近期包括甲骨文(Oracle)、CoreWeave(Nvidia轉投資)、Nebius等中小型雲端服務供應商（CSP）積極提高資料中心的資本支出，中小型CSP資本支出佔整體CSP比重從2024年的7%顯著提升至2025~2026年的12%、14%，到2030年前均穩定提升，是近期AI資本支出上修的關鍵推手。

台灣成長股有許多是CSP重要供應鏈，隨著CSP廠資本支出逐年提升，中長線業績成長力道持續強勁。

