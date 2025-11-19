台股拉回2100點免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000





台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。

李永年在《理財達人秀》節目上表示，觀察過去兩個禮拜的台股表現，大家可能覺得表現疲弱，從日線圖來看能發現，上週五（14日）外資賣超高達603億元，而他曾經分析過當外資賣超擠進歷史25大之內，之後的2~4天股市通常會是小紅或小黑，會出現長紅的走勢，但這波走勢恰好相反，台指期結算時間緊接著就是輝達（Nvidia）公布財報，由於財報會影響AI概念股的走勢，因此也會對指數造成影響。

李永年提到，台股目前跌破月線，如果繼續走跌也開始彎頭，屆時5日線跟10日線就會形成空頭排列，這種情況將對大盤短線造成蓋頭壓力（用力的往下壓），觀察週線已經回檔兩週，如今技術面雖然得到舒緩，但如果還能繼續回檔1~2週，甚至下探季線來到26400點附近，他認為這種情況更好，因為很多人都說「目前已經來到邪惡的第五波了」，似乎需要拉回整理一下，但如果按照波浪理論來講，其實第四波還不成立更別提第五波，因此現在可能還會回檔1~2個月，預估加權指數有機會來到33000~34000點，如果依照走勢發展而且沒有其他變數，估計末升段（真正的第五波）有機會站上45000~46000點。

有關台灣遭到英國《經濟學人》點名，宣稱台幣價格過低是因為我國央行要維持出口，反而讓台灣患上「台灣病」（Taiwanese disease）對此李永年認為需要資金的時候台幣升值是好事，因為外資會進來，但要看基本面的時候台幣就要貶值，從11月以來外資賣超2123億元、幾乎把10月份額全吐掉來看，目前需要外資進來，由此可知現階段台幣升值「其實是好事」。

李永年指出，台幣貶值的原因並非來自《經濟學人》的文章，而是央行事後發表澄清聲明，反而造成市場擔憂，但他認為台幣未來仍有升值空間，主要有2個原因，第一個是基本面依舊強勢，升值的衝擊有限，加上外資激勵股市效應顯著。

