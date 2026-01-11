台股拚農曆年前亮麗封關 大盤上看32,000點

台股近來雖高檔震盪，上周五（9日）甚至跌破5日均線，不過法人預期，隨台積電（2330）本周法說會將釋出利多，加上元月行情效應、及2月紅包行情陸續發酵，台股在農曆年前，將有望上看32,000點亮麗封關。

市場專家指出，台積電本周四將舉行法說，各內外資已陸續按讚並調高目標價，表達對台積電支持，加上預期台積電第1季營收將擺脫過往的季節性循環，估季增0~5%，毛利率上升趨勢將自第2季開始，因此仍為投資首選。

此外，隨美國聯準會進入降息循環，加上CES展吸引買盤鎖碼科技指標股，帶動行情快速噴漲，開年短短三個交易日即勁揚逾1,600點，更使得投資人預期在元月行情發酵下積極追買。

而農曆年前向來是央行對於資金較為寬鬆的時刻。隨民間資金需求大增，加上農曆年後手握滿滿紅包的投資人更有餘力進行風險性投資，均使得在2月紅包行情發酵下，台股還有一波多頭攻勢可期。

根據法人統計，過去15年，台股在農曆年前一個月，指數上漲機率達73%，封關日更是「八成」上漲；而新春開紅盤日、開盤首周，上漲機率均為73%，開紅盤日後十日則衝到最高的87%。

市場專家認為，儘管台股目前高檔震盪，不過由於台股歷來元月上漲機率60%、近十年平均元月報酬率為0.87%，加上台積電法說將釋出利多、以及2月紅包行情的發酵，預期後市台股並不看淡。

