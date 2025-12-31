台股拚2025年亮麗封關 拉「積」盤再現
〔記者卓怡君／台北報導〕美國聯準會會議紀要顯示內部分歧，對於2026年降息態度增添不確定性，美股四大指數昨日全數收跌，台股今日拚2025年封關，早盤台積電(2330)一度翻黑，拖累指數下跌，買盤積極進場拉抬台積電，台積電由黑翻紅，一度來到1550元的歷史新高，加權指數大漲271.47點，再創歷史新高，但台股創高後賣壓湧現，記憶體族群指標南亞科(2408)與華邦電(2344)開高走低，盤中下跌家數多於上漲家數，加權指數盤中漲點全靠台積電貢獻，再現拉「積」盤。
今日為台股2025年封關，盤中震盪逾290點，權王台積電挺身而出，力拚台股以歷史新高亮麗封關，法人指出，近五個交易日台股沿著五日線緩步爬升，且成交量能皆逾4000億元之上，呈現價漲量增型態，加上當前多樣題材熱度持續增溫，像是記憶體、光通訊、低軌衛星皆有望吸引買盤進駐，預期台股後續有望朝向高點靠攏，並於農曆年前再創新高紀錄。
