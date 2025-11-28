台股拚V轉! 00981A強彈刷新高、先送投資人感恩節大禮

台股示意圖。資料照



台股11月初攻高28334.59點後，隨即下探至26395.98點，本周展開反彈千點行情，收復兩萬七大關，但離高點還有一段路。不過，台股ETF中卻有5檔搶先重返正報酬，其中又以00981A反彈力道最為強勢，27日就率先刷新自身歷史最高收盤價，今天早盤即強勢站上新高價16.23元，搶先為投資人送上感恩節大禮。

根據CMoney統計台股自最高點回落至今的數據(11/03-11/27)顯示，台股加權指數目前跌幅約2.75%，但已有5檔台股ETF率先收復11/03的收盤價位，分別為主動統一台股增長(00981A)、 國泰股利精選30(00701)、富邦台灣半導體(00892)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐龍頭等權重(00921)。

這5檔中，又以統一00981A最受市場矚目。自11/03高點回落以來，統一00981A仍持續吸引買盤進駐，規模增胖超過百億，資金湧入力道遠勝過其他4檔。而統一00981A也沒讓投資人失望，不僅昨日收盤價15.95元，已率先改寫歷史收盤最高價，今日(11/28)盤中更跳上16.23元，再度刷新自身盤中最高價位。

統一投信台股研究團隊表示，近來股市隨著市場對美聯準會12月降息預期而上下起伏，短期震盪加大；但就基本面而言，AI供應鏈台廠財報優於預期，股市長線仍具成長空間。不過，隨著台股漲多後起幅加大，建議投資人宜透過定期定額方式投資台股ETF，並趁短期出現較大跌幅時加碼逢低承接，才能從容面對市場風浪，完整參與台股長線成長契機。

