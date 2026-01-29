台股挑戰3萬3房市卻史上最冷 徐佳馨：央行放行資金已成翻轉關鍵

記者陳韋帆／台北報導

台股挑戰3萬3，房市買氣卻處於史上最冷的狀態！住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，過往房市被作為短期投資工具之一，股市狂熱時，不少熱錢也會流入，但目前主要炒作工具「炒紅單」的預售屋轉單，已被政策禁止，投資潮退盤，且央行現在又有限貸令政策，房貸利率又多在2.5%以上，央行是否放行資金，將是今年房市是否回溫的主要關鍵。

統計資料指出，2025年新建案成交單價較2016年翻倍成長，目前五大行庫平均利率亦衝上2.28%至2.3%左右的高點，創17年新高，受薪階級購屋門檻極高。2016年背景是GDP僅1.51%且房地合一稅上路，市場進入大幅修正；而2025年景氣預測高達7.37%房市則持續呈現量縮態勢。

房市現況在炒作盤退潮下已與過往大不同，買方若進場購買預售屋，應慎防爛尾樓爆發可能性。（圖／住商機構提供）

炒房行為消散房市立刻陷低潮 買方應慎防爛尾樓爆發

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，央行限貸令下，房市也進入盤整期，十年難得一見的買方市場降臨，惟薪資追不上房價，購屋痛苦指數持續攀升，即使股市屢創新高，買方也難以承擔高房價及攀升的房貸利率，房市不僅轉向買方市場，也將進入長期磨合與僵持，房市追價熱潮徹底消散。

他指出，即使民眾有購屋意願，但目前購屋貸款成數與門檻已然提高，建商代銷失去短期炒作的轉單市場模式，房市正式回歸自住實用的基本產品力與合理開價，顯示政府這波管控下，可謂是真正完成了打炒房任務，但未來消費者也得留意，部分體質不佳的建商，在這波低潮下出現爛尾樓的可能性。

徐佳馨指出，政府目前已到打炒房關鍵時刻，故不會輕易鬆綁管制，賣方應調整心態，而買方則可趁十年難得一遇時機進場議價。（圖／記者陳韋帆攝影）

打炒房已到關鍵時刻央行不會輕易鬆綁 自住買方可趁十年難遇時機進場議價

徐佳馨指出，目前政府對於房市管控已進入關鍵時刻，央行如履薄冰，在股市高漲下，一旦放鬆管制，股市與AI帶動的龐大資金恐如潮水般湧入房市，屆時恐導致打炒房成效功虧一簣，故也難輕易鬆綁；但在房市限貸令下，對於過往採寬限期、高槓桿操作的投資客而言，將面臨嚴峻的財務考驗。

展望未來，她說，2026 年估計房市將維持量縮價盤，買賣雙方都需要更多耐心。對賣方而言，資金周轉壓力較大的屋主，在成交量窒息的壓力下，議價空間正逐漸放大；對買方而言，則是選擇變多、殺價空間增加，建議自用需求的人，能力許可下，可趁這波十年難得的市場修正期仔細挑屋出手購屋。

