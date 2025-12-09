台股挫121點收28182點 台積電下跌15元
台股今天（9日）開高走低，尾盤跌點擴大，終場下跌121.18點，收28182.60點，跌幅0.43%，成交值新台幣5092.71億元；權王台積電收在今天最低1480元，下跌15元，不過鴻海上漲3元，收235元。
觀察其他電子權值股表現，廣達收296元，下跌1.5元；聯發科收1420元，下跌20元。
電子類股指數下跌0.54%，金融類股指數上漲0.53%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.69%。
（責任主編：莊儱宇）
