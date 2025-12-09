台股挫121點收28182點 台積電下跌15元

台積電（2330）第四季起2奈米即將量產，預估2026年底月產量達到10萬片，科技大廠紛紛力爭產能。在2奈米產能開出，以及海內外建設快速成長下，台積電供應鏈營收和股價跟著水漲船高。耗材類的中砂（1560）、昇陽半導體（8028）11月營收創下新高。另外特用化學的新應材（4749）、國精化（4722）等，也都是台積電量產帶動的供應鏈子弟兵。

中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 發起對話