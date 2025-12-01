台股挫283點收最低27342點 台積電跌30元
台股今天（1日）開高震盪，終場收在最低點27342.53點，下跌283.95點，失守月線約27414點和5日線約27369點，權值股漲跌互見，台積電尾盤壓低，下跌30元，收1410元，跌幅2.08%，鴻海收跌1.55%，聯發科、台達電收漲逾3%。
台股加權指數終場下跌283.95點，收在27342.53點，跌幅1.03%，成交金額新台幣4764.7億元。
