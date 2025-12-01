台股挫283點收最低27342點 台積電跌30元

[Newtalk新聞] AI應用全面升溫、科技供應鏈加速擴產的背景下，市場焦點持續聚集在具備成長題材與明確營運能見度的個股。本周熱搜榜上，AI伺服器水冷散熱、先進材料與運算相關族群需求強勁，帶動奇鋐、台光電、雙鴻等領漲。 同時，台股權值股台積電、鴻海、台達電與聯發科各自受惠於先進製程、AI 基礎設施與國際合作題材，成為外資與法人關注重心。 另一方面，金融、軍工與風險股也出現明顯分歧，從玉山金的併購布局，到雷虎受惠無人機政策動能，再到商丞因財務壓力遭列為全額交割，漲跌幅表現差異擴大。 以下是國泰證期解析本周市場最受關注的題材與個股動態： 奇鋐 奇鋐指出AI伺服器水冷散熱需求強勁，目前估計訂單能見度已看到2028年、累計前三季EPS 32.25元，創歷史新高，明年新增越南廠產能預料持續推升業績。近期股價在10月下旬區間震盪，中長線投資人可於季線上分批承接。 台光電 台光電董事長董定宇表示，明年訂單滿手，並加速全球擴產，聚焦高階銅箔基板市場。台光電持續看好AI伺服器、交換器、邊緣運算等應用需求穩健成長，股價28日再創歷史新高，短期均線多頭排列，建議沿著十日線偏多操作。 雙鴻 AI伺服器水冷散

新頭殼 ・ 5 小時前