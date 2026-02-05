台股挫488點收31801點 台積電跌20元

網球女將詹詠然在高掛球拍後新增作家身分，發表新書《你已是你所需的一切》，她5日受訪時談到生涯印象最深刻的比賽，表示是2016年台灣公開賽，當時她與妹妹詹皓晴在女雙奪冠，並將獎金捐給當時的台南大地震受災戶。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言