台股挫488點收31801點 台積電跌20元
美國科技股回檔，台股今天（5日）盤中一度下跌逾520點，最低觸及31769.08點，失守32000點整數大關，先前漲多的記憶體、散熱與PCB族群面臨修正，終場加權指數收在31801.27點，下跌488.54點，跌幅1.51%，成交值增至新台幣6900.57億元。
權王台積電盤中最低達1760元、跌1.4%，終場以1765元作收，下跌20元或1.12%，聯發科面臨手機市場雜音，終場下跌1.67%，收1770元，鴻海同步走跌1.6%，收在215.5元。
