台股挫691點 失守2萬7
記者陳建興∕台北報導
美股四大指數全面下挫，台股十八日受此衝擊，由台積電領跌，開低走低，跌破二萬七千點，終場收在當日最低的二萬六千七百五十六點一二點，重挫六百九十一點一九點，創下一一四年第七大收盤跌點，跌幅百分之二點五二，成交值六千四百零三點九四億元。
面對台股重挫近七百點，金管會回應表示，台股跌幅在亞洲主要股市居中，後續也會密切關注國際股市發展狀況。
自營商賣超一百九十一點四二億元，投信賣超三十三點五億元，外資及陸資賣超四百八十五點三八億元，三大法人合計賣超七百一十點三億元。
電子類股指數下跌百分之二點八四，金融類股指數下跌百分之一。代表中小型股票的櫃買指數下跌百分之二點三一。
美國總統川普再度提到台灣搶走晶片生意，晶片將回到美國製造，權王台積電領跌，重挫四十元，收最低一千四百零五元下探至一個多月來的低點。
鴻海與台達電跌幅也都在百分之二，雙雙回測季線，聯發科更重挫近百分之五，一度跌至一千二百二十五元，為今年四月股災以來的新低點。
ＢＢＵ（電池備援電力模組）概念股表現強勁，長園科收漲停四十二點三五元；AES-KY一度攻上漲停一千四百四十五元，盤中打開後收一千四百一十五元；新盛力、西勝、加百裕分別上漲百分之一點一六、百分之零點四九、百分之零點二七。
匯市方面，台股大跌近七百點，熱錢持續流出，導致新台幣延續貶勢，收盤收三十一點二一七元，貶值三點七分，匯價連六日貶值，且續創逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額為十九點三四五億美元。
