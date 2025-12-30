台股攀新高、國安基金還在場內 明年1/12日開會 網熱議：操盤手要發年報嗎
[Newtalk新聞] 台股昨（29）日在台積電（2330）等權值股上漲帶動下，加權指數盤中觸及 28,841 點、終場漲 254 點收 28,810 點，再造盤中、收盤新高；上市櫃總市值單日大增 8,592 億元，合計達 101.15 兆元，寫下歷年新猷。
然而，在今年四月因美國公布對台灣實施 32%「對等關稅」造成股市劇烈震盪，而啟動第 9 次護盤的國安基金，迄今在場內已逾 260 天，距離史上最長 275 天紀錄不遠，今年第四季例行委員會議將於明（2026）年 1 月 12 日舉行，是否考慮退場將成為關注焦點。
今年四月，因台美關稅議題引發股市劇烈震盪，台股 4 月 7 日單日重挫 2,065 點；隔日，國安基金開會決議進場護盤，迄今，護盤時間已逾 260 天；最長的護盤紀錄，為前一次 2022 年 7 月 13 日，共長達 275 天，當時因俄烏戰爭推升通膨、美國快速升息導致台股崩跌而進場。若國安基金下次決議繼續護盤，可能將挑戰最長紀錄。
據統計，國安基金已連 4 次護盤時間逾 200 天，分別為：第 6 次（232 天）、第 7 次（207 天）；第 8次（275 天）以及第 9 次（> 260 天），近幾次來看，長時間護盤已成為常態。此外，有立委日前提及，過往 8 次護盤累計獲利 563 億元，主張可研議「全民共享」或挹注社會支出，引發外界有「是否賺股災財」之疑惑。
有網友於PTT分享新聞，直呼「原來國安基金還在護盤」，並拋出操盤人在今年最後幾個交易日之可能動作選項，包含「到 PTT 發 2025 年年報」、「抱股跨年去，氣死空頭」、「獲利了結，多頭傷心」或「繼續護盤達成最久紀錄的成就」，語氣帶有調侃。
文章一出，引發網友熱議，多數人留言表示：「賺錢賺到不想退場很正常」、「這也代表操盤手看好多頭繼續」、「2025 最大的風險是你抱不住」、「有錢賺幹嘛退場」；也有反對意見：「國安已經脫離他的權責任務，變成投資基金了」、「政府帶頭炒股」、「護盤（X）撈錢（O）」，擔憂長期駐點恐怕模糊市場機制。另有人認為，「國安基金根本沒買多少啊？台股自己就上去了…」、「關稅還沒談完，當然可以」。
