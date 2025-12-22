台股收復28100點 新台幣震盪小升收31.523元

（中央社記者潘姿羽台北22日電）台股今天強勢反彈，終場漲453點，回到28100點之上，不過新台幣匯率未能同步勁揚，收盤收31.523元，微升0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額為14.545億美元。

美股19日收紅，人工智慧（AI）概念股反攻，激勵台股今天開高收高，終場漲453.29點，收在28149.64點，回到28100點之上。

三大法人今天同步買超台股395.72億元，其中外資轉賣為買，回補226.21億元。

相較台股強勢反攻，新台幣匯率交投略顯清淡，今天開盤價為31.51元，最高31.495元、最低31.556元。

外匯交易員指出，外資今天買超台股，於匯市卻是雙向進出，加上出口商偏向惜售，期待31.600元附近的價位，導致匯價缺乏支撐，進口商又有不少美元買盤進場，兩股力道拉鋸之下，呈現震盪整理。

根據央行統計，美元指數今天下跌0.12%，主要亞幣升貶互見，韓元下跌0.1%，日圓重挫0.48%，新台幣小升0.01%，人民幣升值0.05%。

外匯交易員指出，日本央行上週宣布升息1碼，但對於明年升息沒有明確路徑，由於國內利率環境仍偏寬鬆，升息過後有點「利多出盡」的味道，加上日本債務問題受到質疑，導致匯價不升反貶；另外，近期人民幣偏向強勢，新台幣方向則主要受資金進出所主導。

外匯交易員表示，美國聯準會會議結束後，短期暫無重大政經事件，亞幣回歸各自表現，不過美國聯準會新任主席人選近日可望揭曉，以及美國先前因政府關門延宕的數據陸續出爐，都將為市場提供新的指引。（編輯：楊凱翔）1141222