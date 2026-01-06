台股收歷史新高30576點！強勢、人氣ETF出列 法人這樣說

美股昨天全數收紅，道瓊指數、費城半導體指數甚至再創歷史新高，激勵亞洲主要股市今天滿地紅，包括日韓中港股市漲幅都超過1％，南韓股市還創新高，同樣地，台股今天也再創歷史新高，收在最高點30576，大漲471點，漲幅1.5％，成交量高達7346億元。

累計2026開紅盤以來短短3天，台股已經大漲1612點。

個股來看，台積電今天收盤一口氣推上1705元，上漲2.1％，再度改寫歷史新高價；IC、記憶體類股也持續狂奔，相關類股如華邦電大漲逾8%，南亞科、旺宏、群聯更攻上漲停。

連帶地，全台唯一聚焦在IC設計的ETF：台新臺灣IC設計動能ETF（00947）今天受惠推高股價創新高，大漲4.5％，是今天漲幅最大的台股ETF，近一季漲幅接近三成，勝過近半年掀起熱潮的主動式ETF。

台新投信指出，根據研調機構集邦科技（TrendForce）發布最新報告指出，由於晶片產能不足、地緣政治不確定性以及全球半導體需求結構影響的推動，市場供給嚴重緊縮，本季一般型 DRAM 合約價格預計將大幅上漲55%至60%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格也將季增33%至38%，激勵相關族群強勢上攻。

00947前七大成分股權重皆逾7%，分別為華邦電、聯發科、南亞科、群聯、台達電、信驊及創意，含括許多高單價IC設計個股，每張市價約2萬1千元，即可參與IC設計股。

00904新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯指出，2026年台股半導體產業鏈持續迎來「AI擴散效應」的好光景，包括：半導體上游的先進製程與封測產能供不應求，市場關注下周15日的台積電法說，如果台積電調高2026年資本支出、將大力提振半導體類股表現，成為多頭攻勢領頭羊，另外，AI在訓練與推論需求也持續擴張，2025年已帶動半導體的記憶體產業供需再度緊繃，預計2026年將持續上演缺貨與漲價潮，也讓傳統與高階記憶體價格快速上漲，同步進入景氣成長的超級循環。

至於2026、2027年起，AI晶片進入ASCI百花齊放的新時代，多家科技巨擘投入自研晶片逐漸開花結果，未來兩年隨AI投資進入實體AI後，將加速發展邊緣AI新應用的風潮大增，驅動ASIC晶片商機將逐年一路爆發。

00987A主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，2026年台灣經濟與上市櫃企業獲利年增率均維持成長，全球科技大廠AI資本支出持續高漲，不僅AI趨勢成長態勢不變，還有擴散至AI週邊族群，包括記憶體、被動元件、矽晶圓、電源管理元件等，次產業景氣各自谷底緩步回升，帶動上半年全科技產業新一輪「漲價」趨勢確立，按股價提前1季反映漲價產業的獲利預期來看，今年第1季台股多頭牛勢欲小不易，重點建議鎖定台股科技主流族群，包括AI、半導體等，今年來都各擁成長利基與市場吸金動能。

台新投信ETF投資團隊強調，台積電法說會若釋出更多的利多助攻，台股第1季有望出現科技股百花齊放，搭配1月外資、壽險資金回歸台股加持，具業績題材的AI與半導體族群將繼續帶領台股向上衝高，建議投資人可以維持分批布局相關績優股，或透過主、被動台股科技、半導體ETF精挑2026年AI獲利金馬作中長期投資配置，享受今年股價奔騰表現一步到位。

台股持續創新高，台股ETF也讓投資人趨之若鶩，特別是主動式台股ETF更是人氣強強滾。根據集保戶股權分散1月2日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.1萬人，統計總人數來到1219萬5148人，統計2025年共增加196萬9312人。

進一步觀察全市場ETF單位數元月以來變動，前10名增幅7％起跳，前2名都是去年12月30日新上市。

群益投信台股研究團隊表示，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，現階段主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，此外，2026年資產配置重點中，台股創新科技更是不可或缺。根據CMONEY統計資料顯示，2000年來歷年第一季台灣加權指數的勝率近八成，平均漲幅4.37%，不過細項來看，電子指數漲幅5.52%更勝大盤。

群益投信台股研究團隊表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此投資組合不可偏廢，而台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，更要把科技類股納入投資標配。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年農曆歲末行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點佈局有望同步卡位資金行情與產業動能。

統計台股歷史資料，股市在第一季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。

