台股收漲又創高！三大法人續砍154億 外資倒貨面板雙雄逾10萬張

三大法人持續倒貨，週二賣超台股共154.97億元。資料照



台股今日（1/20）開低走高！甫開盤大跌近300點，收盤翻揚逾百點，以31759.99點作收，再度改寫收盤史高。三大法人持續倒貨，賣超台股共154.97億元，外資今日以面板雙雄友達、群創為出脫重點，共賣超逾10萬張。

外資昨賣超277.95億元，今日續砍39.83億元，已連2賣。投信昨倒貨131.23億元，今再賣超85.82億元，已連18賣（自12/24至今）。自營商昨賣超53.01億元，今再砍29.32億元，已連2賣。

廣告 廣告

外資今日倒貨重點是面板雙雄友達、群創，各賣超7萬0,265張、3萬1,997張；也持續賣超元大台灣50達4萬7,126張；另包括系統代工廠和PC品牌如緯創（3萬6,380張）、鴻海（2萬5,854張）、宏碁（1萬1,595張）皆為出脫對象。

外資今日賣超前10名個股依序為友達、元大台灣50（0050）、群創、緯創、中鋼、鴻海、至上、台泥、國巨*、宏碁。而友達今日亦榮登台股成交王，成交張數高達61萬5,450張。

更多太報報導

支持企業赴美投資 國發基金出資、邀金融業參與！專款規模達百億美元

台股先蹲後跳！終場翻揚120點續創收盤史高 記憶體股震幅大如雲霄飛車

台灣爭取到半導體關稅最惠國待遇 台積電：樂見台美雙方達成協議