台股收漲又創高 外資翻臉大砍280億！緯創、0050和這檔「環保股」皆為出脫重點

台股今日（1/19）開低走高！收盤漲230.59點，以31639.29點改寫史高。成交值達7,993億元，亦創下史上第三高紀錄。三大法人同步賣超，合計賣超465.32億元。外資今日倒貨重點是電子五哥之一的緯創，以及台灣危廢處理龍頭「可寧衛」、面板股群創皆為賣出標的。

外資上週五買超399.17億元，今日反手大砍280.34億元。投信上週五賣超77.2億元，今日續砍131.97億元，已連17賣（自12/24至今）。自營商上週五買超50.54億元，今日轉手賣超53.01億元。

外資出脫重點是兩大ETF包括0050和00937B，而電子五哥之一的緯創以及台股2哥鴻海也是倒貨標的。另外也大砍面板股群創以及家電廠大同、東元持股。

外資賣超前10名個股依序為群益ESG投等債20+（00937B）9萬6,829張、緯創5萬7,229張、可寧衛*4萬9,938張、群創3萬7,882張、元大台灣50（0050）3萬2,901張、南亞2萬4,714張、主動元大AI新經濟（00990A）2萬0,745張、鴻海1萬6,170張、大同1萬6,091張、東元1萬4,989張。

值得注意的是，日前「土方之亂」造成環保概念股飆長，而在國土署出手後，又一路下挫。可寧衛*（8422）是國內危險廢棄物處理龍頭業者，在連7漲後，上週四、五連跌2根，今日收盤回漲6.89%，以45元作收。單日成交張數達50萬0,624張，躍居今日台股成交王。

