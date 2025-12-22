台股收漲外資買超226億 布局力積電張數居冠

（中央社記者潘智義台北22日電）費城半導體指數上漲2.98%，台股今天由台積電領軍，加權指數上漲453.29點，外資買超新台幣226.21億元，其中買超力積電8.44萬張居冠。

台股今天漲453.29點，收在28149.64點，成交值4930.45億元，三大法人合計買超395.72億元，其中外資及陸資買超226.21億元、自營商買超158.3億元、投信買超11.21億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，雖然外資放耶誕長假，但本土法人帶領下，台股指數仍有機會挑戰12月11日的盤中歷史高點28568.02點。不過，外資缺席下，即便本土法人領軍，想攻歷史高點，並維持到收盤並不易。

廣告 廣告

黃國偉指出，台股12月單日成交值多在5000億元以上，今天不到5000億元，明顯是量縮，台股在震盪走勢中，若今年底若無法站穩28568.02點盤中歷史高點，明年1月搭配財報、法說會利多，還有機會挑戰高點。

外資買超前10名依序為力積電、第一金、中信金、旺宏、聯電、華邦電、國泰金、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、東元。另外，台積電買超7513張，排26名。（編輯：潘羿菁）1141222