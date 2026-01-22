台股收漲站回31700點 科技、市值、高股型ETF買氣旺

台股22日收在31,746.08點、漲499.71點、漲幅1.60%。（示意圖／CTWANT資料照）

台股22日收在31,746.08點、漲499.71點、漲幅1.60%，盤中最高31,890.62點，成交總額達7,924.61億元；台積電收在1760元、漲20元；三大法人籌碼動向，外資買超逾192.78億元，自營商買超70.42億元，投信賣超逾19.56億元，合計買超逾243.64億元。

觀察本日成交量前百名排行榜中的前十名，收盤股價竟是一片綠海，從出大量、超過81萬張居冠的群創、友達、台玻、聯電、燿華、康舒、華新收跌；「收盤股價、成交量」雙增的則為南亞、漲停的英業達、主動統一台股增長（00981A）則是收紅。

廣告 廣告

ETF族群部分，還有元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、群益ESG投等債20+（00937B）、復華台灣科技優息（00929）、主動中信台灣卓越（00995A）、元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）等也是收紅。

觀察本周二（20日）除息的美國科技型的國泰費城半導體（00830）ETF，以及台灣科技市值型的國泰台灣科技龍頭（00881）ETF，除息當日兩檔都爆逾6萬張的大量，延續除息前熱絡買氣。

國泰投信ETF研究團隊表示，美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。

00830追蹤美國費城半導體指數，布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括上述提及之台積電ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及民眾耳熟能詳的輝達、AMD、博通皆為其成分股。

觀察00830最新股價已從除息前的近65元，最新收盤價來到55.25元(1/21)，56.85(1/22)，00830追蹤的費城半導體指數近20年來含息報酬率1,881.9%，遠勝美股其他三大指數，也就是說20年投入100萬的話，資產可望翻近20倍，相當驚人。

00881不僅掌握台積電與聯發科等半導體巨頭，也涵蓋鴻海、台達電、台光電、奇鋐與智邦等AI組裝與關鍵零組件，七大龍頭科技占比近七成。00881與00830同日除息，收盤價來到33.06元(1/21)、33.56元(1/22)，相對除息前便宜，再看00881去年在全台一般型ETF中脫穎而出，單年度漲幅高達39.2%， 在台股漲升與產業成長的雙重利多下，未來的表現空間值得市場期待。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

41歲打火英雄詹能傑殉職！分隊長悲嘆：他女兒還這麼小

女網紅搭公車控遭性騷擾 害男被網暴走上絕路！她下場慘了

詹能傑3度返火場摘面罩救人殉職 母跳出揭消防員2大問題！家屬急發聲