台股收漲近500點 這檔主動式ETF「量價齊揚」 單日跑贏大盤、台積電

[Newtalk新聞] 美股反彈，激勵投資人信心回籠，今（26）日台股上市上漲家數達 837家、僅 142 家下跌。加權指數單日上漲近 500 點或 1.84%，終場收在 27,409.54 點。

多頭行情續旺，帶動 13 檔主動式ETF總市值突破千億元的里程碑。其中，主動統一台股增長（00981A）單日漲逾 2%、單日成交量 8.34 萬張，且成交量僅次於完成分割、今日恢復交易的富邦科技（0052），顯示 00981A，為資金匯聚的熱門焦點。而 00981A 市值也逾 340 億元，續朝 350 億元關卡前進，坐擁主動式ETF績效、成交、市值三王。

根據 CMoney 統計至今，市面上已掛牌的 13 檔主動式ETF，多數今日股價皆呈現上漲。主動統一台股增長（00981A）單日漲幅更達 2.43%，為唯一漲幅逾 2% 的主動式ETF。強勁股價表現，帶動市場交投熱絡，00981A 今成交量放大至 8.34 萬張，不僅遙遙領先其他主動式ETF，甚至還贏過台股大盤、台積電（2330）。

目前，全市場主動式ETF市值合計達 1,006.3 億元，光是 00981A 一檔市值已增胖至 341.4 億元，為國內唯一市值超過 300 億元的主動式ETF，更將進一步挑戰 350 億元大關。

投資專家分析，台股短線風浪加劇，主動統一台股增長（00981A）發揮動態調整及精選個股優勢，帶領投資人衝鋒突圍。觀察其成交熱絡、市值高速成長，顯示投資人對 00981A 投資團隊投以高度信賴，而這檔ETF確實也以卓越績效回報，與投資人之間形成正向循環。

觀察 00981A 的 50 檔成分股中，聯發科（2454）股價今日直攻漲停，另外，其重倉的奇鋐（3017）、緯穎（6669）股價上漲達 5.32%、6.71%，其餘持股包括富世達（6805）、世芯—KY（3661）、穎崴（6515）股價也上漲超過 5%。00981A 投資策略為主動挑選強勢股，近日熱門的 ASIC、散熱、伺服器等族群皆早已納入持股中，也成為 00981A 今日大漲的主要動力。

註：主動式股票型ETF單日（11 月 26 日）漲幅排行：

（代號）股票ETF名稱 ／ 股價日漲幅 ／ 單日成交量 ／ 收盤價 ／ ETF市值

00981A）主動統一台股增長：2.43% ／ 8.34 萬張 ／ 15.60 元 ／ 341.40 億元

00980A）主動野村臺灣優選：1.77% ／ 1.14 萬張 ／ 14.40 元 ／ 89.10 億元

00982A）主動群益台灣強棒：1.59% ／ 3.71 萬張 ／ 13.39 元 ／ 267.30 億元

00989A）主動摩根美國科技：1.43% ／ 0.17 萬張 ／ 14.94 元 ／ 23.20 億元

00985A）主動野村台灣 50 ：1.22% ／ 0.50 萬張 ／ 12.49 元 ／ 59.50 億元

00984A）主動安聯台灣高息：1.16% ／ 0.39 萬張 ／ 10.43 元 ／ 32.70 億元

00988A）主動統一全球創新：1.14% ／ 1.26 萬張 ／ 9.73 元 ／ 91.10 億元

00983A）主動中信ARK創新：1.10% ／ 0.30 萬張 ／ 11.92 元 ／ 38.40 億元

00986A）主動台新龍頭成長：0.81% ／ 0.08 萬張 ／ 11.27 元 ／ 9.20 億元

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

