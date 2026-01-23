台股收漲逾215點 台積電、台達電續強

【記者趙筱文／台北報導】在美國總統川普針對關稅政策態度轉趨緩和、帶動美股連兩日反彈的背景下，台股今（23）日早盤以小幅走高開出，開盤上漲42.69點、來到31,788.77點後隨即走揚，盤中一度上攻至32,020.76點，漲點擴大至274.68點。

而電子權值股中，台積電（2330）以1,770元、上漲10元開出；其餘電子權值股方面，鴻海（2317）上漲2元、以225.5元開出，聯發科（2454）則上漲45元、以1,525元開盤。

值得一提的是，電源供應器大廠台達電（2308）22日股價衝上1,245元新天價並觸及漲停，市值正式超車鴻海，躍居台股第二大市值個股，今早開盤續強，股價再漲35元、以1,280元開出。

盤末加權指數以31961.51點上漲215.43點或0.67%，成交7944.34億元作收。台積電收1770元，上漲10元或0.65%。鴻海下挫2元或0.89%，收221.5元。台達電收1260元，漲15元或1.2%。聯發科則是收漲停1630元。

美股表現方面，在全球股市走揚帶動下，美股連續第2天收高。道瓊工業指數上漲360.78點或0.63%，收報49,384.01點；標普500指數揚升37.73點或0.55%，收在6,913.35點；那斯達克指數上漲211.20點或0.91%，收23,436.02點；費城半導體指數勁揚13.10點或0.16%，收8,055.17點。

