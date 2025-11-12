台股收漲162點仍未收復2萬8關卡 台積電漲10元報1475
【記者呂承哲／台北報導】隨著美國政府有望重新開門，道瓊工業平均指數週二（11日）上漲逾500點、收在歷史新高，但是受到輝達股價重挫近3%拖累，主要是軟銀最新揭露持股，將輝達全數賣出，引發科技股震盪，這也導致費城半導體指數跟著下挫近2.5%，標普500指數則是微幅收紅，台積電ADR下跌1.39％。台股週三（12日）開盤則漲近160點、站上27900點關卡，台積電漲10元、報1475元。
截至中午12點10分，台股上漲266.48點或0.96%、暫報28051.43點，重返28000點關卡。台積電股價上漲20元或1.37%、暫報1485元，鴻海股價上漲3.5元或1.42%、暫報250元，台達電股價上漲3元或0.31%、報975元，聯發科股價上漲10元或0.81%、暫報1250元。
台股週三收盤，台股終場上漲162.14點或0.58%、報27947.09點，成交金額來到5605.09億元。台積電股價上漲10元或0.68%、報1475元，鴻海股價上漲5元或0.4%、報251元，台達電股價下跌5元或0.51%、報967元，聯發科股價上漲5元或0.4%、報1245元。
台股11日早盤勁揚逾300點、一度站回28000點關卡，但開高走低，終場下跌84.56點或0.3%，收在27784.95點，成交金額來到5663億元。三大法人方面，外資賣超173.67億元、為連8賣，自營商賣超47.86億元，投信買超22.61億元，合計買超8.55億元。
軟銀表示，已出售所有輝達持股，並以此資金持續投入AI發展，此時正值市場擔憂科技股估值過高，是否能在未來以獲利反應回報之際，導致多檔高漲的半導體股包括輝達、AMD、美光等出現不小回檔。不過，像是蘋果、微軟、谷歌等科技巨頭則是維持漲勢。
更多壹蘋新聞網報導
粿粿婚變躲信義區 傳是胡瓜兒子接應她
打炒房國庫也失血 今年前10月個人房地合一稅年減133億
momo Q3獲利2.11元稱霸 PChome轉盈、酷澎台灣爆發
其他人也在看
10月信保融資餘額續飆 單月1,660.29億元寫兩年新高
信保基金融資金額大增。10月承保金額1,389.48億元，協助取得融資金額大增至1,660.29億元，創前年10月以來的整整兩年新高水準，且已連續32個月破千億；合計前十月已達1兆4,557億元，已超越今年預算數，也較去年同期的1兆3,215億元續增10.16％，且距離史上最高紀錄僅差不到3,000億元。中時財經即時 ・ 18 小時前
富邦證 獲「臺灣客服中心評鑑」證券業金牌獎
富邦證券12日在第四屆「臺灣客服中心評鑑」獲頒證券業金牌獎，體現「公平待客、友善服務」的核心理念。「臺灣客服中心評鑑」由臺灣服務稽核協會主辦、工商時報協辦，借鑑國際COPC（Customer Operations Performance Center，顧客營運績效中心）最佳實踐規格，設計評鑑題組，透過神祕客稽查上百家企業官網、客服電話及客服信箱三大面向，綜合評估體驗、互動態度、精準服務及問題解決能力。中時財經即時 ・ 17 小時前
和碩：第4季優於第3季 明年迎多業務成長
（中央社記者江明晏台北12日電）和碩今天舉行法說會，共同執行長鄧國彥表示，今年第4季為手機旺季，加上消費性電子成長，估第4季營收將優於第3季，並看好和碩2026年資訊、消費性電子產品、網通及電動車業務同步成長。中央社 ・ 18 小時前
央行報告：貨幣政策可緩和國內所得不均 但財政政策更有效！
中央銀行副總裁嚴宗大13日將赴立院報告並備詢。央行書面報告指出，長期以來，台灣所得不均度較主要經濟體低，央行採取貨幣等政策有助於緩和所得不均情勢，但同時認為採取財政政策，例如租稅措施等，其實更有效。中時財經即時 ・ 17 小時前
和泰車前3季獲利年減13.7% 前9月每股賺24.86元
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）和泰車今天公布前3季財報，前3季合併營收新台幣2119.36億元，較去年同期微增，歸屬母公司業主獲利138.47億元，較去年同期衰退13.7%，累計每股基本純益24.86元，較去年同期減少3.93元。中央社 ・ 17 小時前
央行：台所得不均比主要經濟體低 提高最低工資有幫助
（中央社記者潘姿羽台北12日電）所得分配議題一向受到社會大眾關注，中央銀行報告指出，長期以來，台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，不過以每人衡量的不均度則略降；與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低。從政策角度來看，提高最低工資，並增加移轉支出都有助益。中央社 ・ 17 小時前
外資不回頭、熱錢續匯出！新台幣貶1.7分、收31.069元
儘管台股28000點得而復失，但今日仍上漲逾百點，新台幣兌美元匯率走勢分歧，今日整天都在31元價位徘徊，最後收在31.069元、貶值1.7分，匯價連2黑、續創逾半年新低，成交量降至16.575億美元。台股今天漲162.14點，收在27947.09點，三大法人合計賣超77.97億元。其中，外資連續9個自由時報 ・ 18 小時前
國際盤勢／輝達崩跌近3％拖垮費半！AI股重挫道瓊創高 日韓股分歧收盤
美股週二（11日）走勢分歧，道瓊工業指數在樂觀情緒帶動下勁揚559點、創下歷史新高，但AI巨頭輝達（Nvidia）遭軟銀全數出清持股重挫近3%，拖累費城半導體指數大跌2.9%，S&P 500微漲0.21%，那斯達克指數則小跌0.25%。市場普遍認為，華府可能即將結束史上最長的政府關門危機，提振投資人風險偏好，但科技股延續漲勢未果，AI族群成為壓盤主因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海深化AI布局 伺服器市占率將破4成
鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海持續擴大AI版圖，積極開發相關應用，並樂觀看待市場，估2026年AI伺服器市占率將逾4成。鴻海也致力從AI解決方案整合者，進一步成為主權AI的關鍵提供者。 鴻海12日召開線上法說會，劉揚偉指出，提供客戶一站式的解決方案是鴻海的目標，除了AI伺服器之外，鴻海往上游開發關鍵零組件，往下游則與夥伴合作，將價值鏈延伸到資料中心的建置，成為最完備的AI伺服器硬體供應商。 鴻海與NVIDIA深化合作，在台打造超級算力中心，象徵鴻海集團AI布局的重要新頁。劉揚偉說：『(原音)我們和NVIDIA在台灣共同打造運算中心，象徵著集團AI布局邁向關鍵的里程碑；同時也是NVIDIA在台灣第一家雲端合作夥伴，也就是NCP。未來將提供算力給產官學界，顯示我們不只是AI解決方案的整合者，更是主權AI的提供者。』 劉揚偉說，鴻海目前與北美主要CSP(雲端服務供應商)客戶維持深度合作，加上主權AI的需求，主要客戶預期在未來2到3年AI產業規模有望達1兆美元。鴻海樂觀看好市場潛力，也預計2026年AI伺服器市占率將超過4成。 針對AI機櫃出貨市況，劉揚偉說，市場估今年AI機櫃出貨量為3萬至5萬，中央廣播電台 ・ 18 小時前
鴻海法說會／劉揚偉看鴻華納智捷合作 「這件事情」彼此想法是一致的！
鴻海集團董事長劉揚偉十分關注電動車市場發展，更視之為集團發展的第3隻腳，他今（12）日於鴻海線上法說會中指出，「PC代工模式將典範轉移至電動車」說明鴻海提前佈局的用意。劉揚偉也回應外界關注的「鴻華買下納智捷」一事，由於他已非鴻華董座，僅簡單透露，對於擴大銷售、礦大市場「鴻華還有納智捷，大家想法都是一致的！」鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
〈鴻海法說〉Q4營收將顯著成長 AI伺服器續強機櫃出貨估高雙位數季增
鴻海 (2317-TW) 今 (12) 日召開法說，由董事長劉揚偉親自主持，他表示，累計前三季 AI 伺服器營收已提前突破兆元規模，預計第四季 AI 伺服器營收持續季增、機櫃出貨有高雙位數成長。鉅亨網 ・ 18 小時前
讚台灣晶片「增強國家防禦力」！蔡英文訪台積電歐洲廠：對歐積電充滿信心
近期安排出訪德國行程的前總統蔡英文，於當地時間11日抵達位於德勒斯登（Dresden）半導體產業園區薩克森矽谷（Silicon Saxony）的台積電歐洲廠。蔡英文透過臉書發文表示，台灣的晶片不僅是全球經濟不可或缺的一部分，更是增強台灣防禦能力的一大關鍵，蔡英文表示，自己對歐積電的發展充滿信心，也希望在歐積電的台灣工程師在海外好好加油，在海外也要關心台灣。蔡......風傳媒 ・ 18 小時前
〈財報〉AI熱潮帶動！英飛凌上調晶片銷售預估 明年營收有望止跌回升
德國晶片製造商英飛凌科技 (Infineon Technologies) 預估，受惠人工智慧 (AI) 資料中心需求強勁，2026 會計年度營收可望重返成長，結束連兩年的下滑局面。該公司同時上調 AI 電源晶片銷售目標，展望整體市況仍鉅亨網 ・ 16 小時前
台股28000點得而復失 觀察美延遲公布經濟數據
（中央社記者潘智義台北2025年11月12日電）台股連續2個交易日挑戰28000點得而復失，法人認為，上市櫃公司財報申報即將結束，在基本面空窗期，消息面恐成主導盤勢能否重回28000點關鍵，而美國延後公布的經濟數據將成為重要因素。台股今天上漲162.14點，收在27947.09點，成交值新台幣5605.09億元。三大法人合計賣超77.97億元，其中外資及陸資賣超84.84億元、投信賣超27.51億元，自營商則買超34.38億元。兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股近日盤中過28000點，但收盤低於28000點，28000點之上有賣壓；挑戰高點也從上週高點28500點降為28000點，若屢攻28000點不過，指數便有向下壓力。黃國偉指出，台股昨天跌破月線之後，今天又回到月線27846點之上，近日持續在上攻28000點與月線附近震盪，若有新消息面因素，可能左右盤勢站穩28000點或反轉向下。台股財報公布即將結束，美國政府先前停擺未公布的經濟數據可望補公布，如非農就業數據等，或許將成為改變盤局的因素。外資今天賣超前10名依序為緯創(3231)、旺宏(2337)、南亞科(2408)、台中央社財經 ・ 18 小時前
11／15起新購小型汽機車 加碼減徵貨物稅最高5萬元、2千元
新購小型汽機車，又有減稅的優惠了。中時財經即時 ・ 17 小時前
【公告】鴻海董事會決議發行無擔保普通公司債
日 期：2025年11月12日公司名稱：鴻海(2317)主 旨：鴻海董事會決議發行無擔保普通公司債發言人：巫俊毅說 明：1.董事會決議日期:114/11/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鴻海精密工業股份有限公司無擔保普通公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:不超過新台幣伍佰億元，得採一次或分次發行5.每張面額:新台幣壹佰萬元整6.發行價格:以票面金額十足發行7.發行期間:視市場狀況發行相同及/或不同期限之債券8.發行利率:採固定利率，票面利率依訂價日訂價結果決定9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還負債及/或充實營運資金11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷12.公司債受託人:待定13.承銷或代銷機構:待定14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:待定16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用18.賣回條件:不適用19.買回條件:不適用20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用22.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 18 小時前
AI熱潮評價偏高 法人：台股基本面穩健、009804投資台灣前50大公司 可成核心配置
隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S&P 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第三季營收增速已降至12%，低於第二季的18%。摩根士丹利與高盛警示估值與基本面脫鉤，英國央行總裁更指出，若AI概念股修正，可能引發全球需求下滑。法人分析，若聯準會12月暫停降息、流動性退潮，美股科技股恐出現15%至20%的技術性回調，也將牽動全球與台股表現。中時財經即時 ・ 19 小時前
鴻海Q3三率三升 董座劉揚偉：AI成長帶動下對2026非常樂觀
鴻海第三季「三率三升」，營運質量同步改善。劉揚偉直言對明年發展樂觀信傳媒 ・ 19 小時前
台積電「樂無界」助攻！ 柏林愛樂攜手NSYO並肩彩排
柏林愛樂(Berliner Philharmoniker)本週再度來台連演3場音樂會，部分團員今天(12日)特別抽空與國家青年交響樂團(NSYO)首次並肩進行「side-by-side」彩排。國際頂尖樂團與台灣青年音樂家同台共練，讓團員們直呼受益良多。 過去柏林愛樂訪台也曾開放彩排，讓觀眾或年輕音樂家觀摩；不過，這次適逢柏林愛樂訪台20週年，特別與台積電文教基金會「樂無界教育計畫2.0」合作，在台舉行首次「並肩彩排」，讓年輕音樂家近距離感受柏林愛樂的精準與默契。 12日由小提琴家貝爾納迪尼(Simon Bernardini)擔任指揮，率領第二小提琴首席霍拉克(Christophe Horák)、低音提琴維齊克(Janusz Widzyk)、長號索倫森(Jesper Busk Sørensen)等團員，與NSYO青年演奏家共同排練舒伯特《未完成交響曲》及韋伯《魔彈射手》序曲。 排練現場不僅氣氛專注，指揮表情也相當豐富。柏林愛樂長號團員索倫森笑說，雖然時間短，但這些青年樂手學得很快，也讓他從中獲得很多樂趣。他並鼓勵年輕音樂家勇於嘗試、主動爭取機會，最重要是勤加練習。 能夠與柏林愛樂團員並肩中央廣播電台 ・ 19 小時前
【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2025年11月12日公司名稱：匯僑設計(6754)主 旨：匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：羅月華說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/11/171.召開法人說明會之日期：114/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會-Webex4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，為各界先進說明公司前三季營運成果及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。中央社財經 ・ 18 小時前