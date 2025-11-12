台股收漲162點仍未收復2萬8關卡 台積電漲10元報1475

【記者呂承哲／台北報導】隨著美國政府有望重新開門，道瓊工業平均指數週二（11日）上漲逾500點、收在歷史新高，但是受到輝達股價重挫近3%拖累，主要是軟銀最新揭露持股，將輝達全數賣出，引發科技股震盪，這也導致費城半導體指數跟著下挫近2.5%，標普500指數則是微幅收紅，台積電ADR下跌1.39％。台股週三（12日）開盤則漲近160點、站上27900點關卡，台積電漲10元、報1475元。

截至中午12點10分，台股上漲266.48點或0.96%、暫報28051.43點，重返28000點關卡。台積電股價上漲20元或1.37%、暫報1485元，鴻海股價上漲3.5元或1.42%、暫報250元，台達電股價上漲3元或0.31%、報975元，聯發科股價上漲10元或0.81%、暫報1250元。

台股週三收盤，台股終場上漲162.14點或0.58%、報27947.09點，成交金額來到5605.09億元。台積電股價上漲10元或0.68%、報1475元，鴻海股價上漲5元或0.4%、報251元，台達電股價下跌5元或0.51%、報967元，聯發科股價上漲5元或0.4%、報1245元。

台股11日早盤勁揚逾300點、一度站回28000點關卡，但開高走低，終場下跌84.56點或0.3%，收在27784.95點，成交金額來到5663億元。三大法人方面，外資賣超173.67億元、為連8賣，自營商賣超47.86億元，投信買超22.61億元，合計買超8.55億元。

軟銀表示，已出售所有輝達持股，並以此資金持續投入AI發展，此時正值市場擔憂科技股估值過高，是否能在未來以獲利反應回報之際，導致多檔高漲的半導體股包括輝達、AMD、美光等出現不小回檔。不過，像是蘋果、微軟、谷歌等科技巨頭則是維持漲勢。

