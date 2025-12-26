台股收漲184點 台積電衝上1510元

【記者趙筱文／台北報導】台股26日開盤開高走強，加權指數以28,443.48點開出，上漲71.5點，隨後買盤湧入，指數一度勁揚至28,590.91點，大漲218.93點，延續多方氣勢。

大型權值股表現方面，台積電（2330）開盤上揚10元，暫報1505元；鴻海（2317）上漲1.5元至225.5元；台達電（2308）上漲5元，開在960元；聯發科（2454）則上漲10元至1390元，權值族群多數翻紅，推升大盤開高走強。

盤末收28556.02點，上漲184.04或0.64%，成交4318.04億元。台積電收在今日最高1510元，上漲15元或1%。鴻海上揚1.5元或0.66%。台達電漲1元或0.1%收956元。聯發科漲5元或0.36%，收1385元。

隨著2025年進入封關倒數，台股今年多頭氣勢延續，截至24日止，加權指數全年大漲5,336點，不僅超越去年全年的5,104點，也改寫史上最大單年漲點紀錄，上市櫃合計市值達99.96兆元，距離百兆元里程碑僅一步之遙。儘管4月一度遭遇明顯修正，但下半年行情強勢反彈、指數屢創新高，帶動投資人平均獲利達140.32萬元，創下2010年以來最佳表現。

以美元計算，台灣股市總市值約3.18兆美元，全球排名躍升至第七名，顯示在AI題材與資金推升下，台股國際能見度明顯提升。展望封關前最後幾個交易日，整體市值距百兆元僅差約406億元，在國際情勢未出現重大變數下，市場普遍預期年底作帳行情仍有延續空間；市場同時留意融資餘額回升與AI題材熱度，但整體資金動能仍未出現明顯失衡跡象。

美國股市方面，適逢聖誕假期，美股25日休市，不過24日提前收盤時，四大指數全數收紅，其中道瓊與標普500指數再創新高。道瓊工業指數上漲288.75點或0.60%，收在48,731.16點；標普500指數上揚22.26點或0.32%，收在6,932.05點；那斯達克指數上漲51.47點或0.22%，收23,613.31點；費城半導體指數則上揚19.82點或0.28%，收在7,204.37點。

