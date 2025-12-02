台股收漲221點站回27500關卡 權值股僅聯發科下跌2.08%
【記者呂承哲／台北報導】隨著日本央行暗示升息言論導致股債雙殺，12月開局迎來沉重賣壓，比特幣1日重挫6%，美股4大指數皆墨，輝達股價上漲1.65%，台積電下跌1.31%。台股平復情緒，週二（2日）開盤上漲340點、回到27600點關卡之上，台積電上漲25元，報1435元。
台股1日台積電遭到殺尾盤，終場下跌30元或2.08%、報在1410元，台股遭到拖累下跌283.95點，收在最低點27342.53點，摜破月線，成交金額來到4764.7億元。三大法人方面，外資賣超243.49億元，投信買超77.15億元，自營商賣超21.9億元，合計賣超188.24億元。
截至上午10點45分，台股上漲269.82點或0.99%、暫報27612.36點。台積電股價上漲20元或1.42%、暫報1430元，鴻海股價上漲2元或0.9%、暫報224元，台達電股價上漲20元或2.06%、報993元，聯發科股價下跌25元或1.73%、暫報1420元。台達電與晶睿通訊1日召開重訊記者會，宣布雙方分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達電取得晶睿通訊100%股份，這也讓晶睿通訊股價2日直奔漲停板、報在93.6元。
台股週二收盤，台股終場收漲221.74點或0.81%、報27564.27點，成交金額來到4696.71億元。台積電股價上漲20元或1.42%、報1430元，鴻海股價收在平盤、報222元，台達電股價上漲16元或1.64%、報989元，聯發科股價下跌30元或2.08%、報1415元。
日本央行行長植田和男近日表示，可能在本月的利率決策會議提高基準利率，強調日本的貨幣政策仍保持寬鬆，這導致日本國債收益率週一全線上揚，日圓跳升，日本2年期國債收益率更升至2008年以來最高水平。
這也引發市場對於日圓套利平倉再起的疑慮，日股週一一度暴跌千點，加密貨幣市場跳水，比特幣大跌超過6%，更導致接近10億美元的加密貨幣槓桿部位遭強制平倉，也引發美股週一全線下挫。不過，日經225指數週二情緒平復，早盤一度上漲近300點、最高報在49,623.87點。
至於日圓還有沒有甜甜價？富邦金控首席經濟學家羅瑋1日在論壇指出，在日本央升息題材下，日圓匯率低點已過，預料2026年日圓兌美元下探至160日圓機率不高，但是就算日圓升值，也難以回到140日圓價位，預估明年將介於145～158日圓區間震盪。
此外，美國11月ISM製造業採購經理人指數（PMI）週一公布，降至48.2、創4個月以來最大降幅，市場也持續關注後續的非農與通膨相關指數。
