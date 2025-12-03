台股收漲228點逼近27800關卡 鴻海漲逾2%領漲權值股

【記者呂承哲／台北報導】隨著市場重新燃起對於聯準會降息期望，美股四大指數週二（2日）全面收紅，輝達股價上漲0.86%，台積電ADR股價上漲1.53%，英特爾大漲8.65%，主要是天風國際分析師郭明錤指出，該公司有望最快2027年承接蘋果M系列低階晶片代工。台股週三（3日）開盤上漲260點，台積電股價上漲20元，報1450元。

台股週三收盤，台股終場上漲228.77點或0.83%、報27793.04點，成交金額來到4396.98億元。台積電股價上漲20元或1.4%、報1450元，鴻海股價上漲5元或2.23%、報227元，台達電股價上漲8元或0.81%、報997元，聯發科股價下跌15元或1.06%、報1400元。

廣告 廣告

台股週二在權值股包括台積電、台達電等領軍下，一度強漲400多點，但隨即在前高壓力下漲勢收斂，終場在權值股與PCB等族群強攻下，終場收漲221.74點，報在27564.27點，成功收復月線，成交金額達到4696.71億元。

從三大法人表現來看，外資買超135.26億元，投信買超13.37億元，自營商買超34.42億元，合計買超183.06億元。

若以三大法人買超個股排行來看，以金融股買超5檔最受法人青睞，分別有台新新光金、國泰金、三商壽、華南金、中信金，台玻、南亞則是受惠於玻纖布題材持續獲得買盤湧進，緯創、聯電、緯創同樣獲得青睞。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

「乃木坂」松村沙友理閃嫁上班族 粉紅婚紗遮孕肚

大槻真希受夠了！不想再看上海斷電奪麥畫面 美駐日大使聲援

聯準會降息預期升溫 美股收高

