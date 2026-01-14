台股收漲234點創新高！逼近3萬1關卡 鴻海、台達電接棒強漲

【記者呂承哲／台北報導】市場持續關注伊朗局勢，以及美股新一輪財報季開跑，美股四大指數週二（13日）僅費城半導體指數收紅，輝達股價上漲0.47%、台積電ADR股價收跌0.16%，谷歌股價續漲1.24%、市值站上4兆美元關卡。台股週三（14日）開盤漲逾百點、站上30800點關卡，台積電跌5元、報1705元。

截至上午11點05分，台股上漲163.78點或0.53%、暫報30,871點，早盤一度上漲近290點、報在30,994.81點盤中新高。台積電股價平盤震盪、暫報1710元，鴻海股價上漲6.5元或2.87%、暫報233元，台達電股價上漲25元或2.43%、報1055元，聯發科股價平盤震盪、暫報1485元。

台股週三收盤，台股終場上漲234.56點或0.76%、報30941.78點，成交金額來到6587.04億元。台積電股價收在平盤、報1710元，鴻海股價上漲8元或3.53%、報234.5元，台達電股價上漲30元或2.91%、報1060元，聯發科股價上漲15元或1.01%、報1500元。

無畏國安基金退場，台股13日開高，一度站上30973.85點歷史新高、逼近3萬1千點關卡，終場收漲139.93點或0.46%、報在30,707.22點，成交金額達7234.28億元。從三大法人動向來看，外資終結連四賣、買超157.41億元，自營商買超38.71億元；投信賣超68.28億元，買超127.83億元。

雖然外資回頭買超，但是從熱門股來看，面板雙虎卻淪為賣超前兩大，友達（2409）遭賣超5萬679張，群創（3481）則是1萬8380張，另外一檔面板股彩晶（6116）也遭賣超1萬168張，為賣超第九大。

