台股收漲253點創收盤新高 台積電漲至1780元同寫收盤新天價

【記者呂承哲／台北報導】美股週一（26日）隨著超級財報周、超級央行周將開跑持續衝高，標普500指數、那斯達克指數連四個交易日收高，創下2026年以來最長收漲紀錄，標普500指數也持續朝7000點大關前進，四大指數僅費城半導體指數收跌，輝達股價收跌0.64%，大型股僅蘋果、Meta上漲逾2%，台積電ADR跌0.65%。台股週二（27日）開盤漲逾百點，台積電漲5元、報1760元。

截至中午12點35分，台股上漲243.06點或0.76%、暫報32307.58點，早盤一度上漲超過360點，來到32428.17點盤中新高。台積電股價上漲20元或1.14%、暫報1775元，早盤一度漲至1785元寫新天價。鴻海股價上漲2元或0.89%、暫報226元，台達電股價上漲25元或2.03%、報1255元，聯發科股價上漲15元或0.85%、暫報1785元。

台股週二收盤，台股終場上漲253.4點或0.79%、報32317.92點，成交金額來到7935.12億元。台積電股價上漲25元或1.42%、報1780元，鴻海股價上漲1.5元或0.67%、報225.5元，台達電股價上漲20元或1.63%、報1250元，聯發科股價上漲5元或0.28%、報1775元。

台股26日高檔震盪，台積電熄火、台達電回檔約2%，聯發科大漲逾9%，台塑四寶翻身大漲，低軌衛星題材隨著市場傳出SpaceX 即將 IPO而上漲，記憶體也因三星傳出調漲記憶體價格重燃行情，終場收漲103.01點、報在32064.52點新高紀錄，成交金額縮至7246億元。

從三大法人動向來看，外資賣超14.92億元，自營商賣超33.22億元，投信賣超46.5億元，合計賣超94.64億元。

隨著上週英特爾開出財報後暴雷大跌17%，本週美股迎來科技七雄財報，微軟、Meta、特斯拉將於28日盤後開出財報，蘋果則是在29日開出財報，市場將關注這些巨頭是否繼續或是擴大AI資本支出，以及市場對於記憶體等BOM成本上揚，是否影響價格與市場需求。此外，記憶體雙雄三星電子與SK海力士也將公告最新財報。

本週也有多國央行將公布最新利率決策，近日受到日本眾議院解散，日相高市早苗預計若自民黨在國會獲得過半席次，將推動更大規模的財政刺激，導致日本長天期公債價格暴跌，引發全球債市動盪，連帶衝擊日圓匯率走勢，但是在市場傳出美國對日圓貶值速度高度關注，日圓週一走強，加上本週美國聯準會（Fed）利率決策會將召開，按兵不動的機率頗高，市場也關注利率政策後續動向，以及下任Fed主席可能人選。

