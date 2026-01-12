台股收漲278點！台積電漲10元 南亞科、群創「關禁閉」照噴飆漲停

上週五美股四大指數均收紅，也帶動台股今（12）日開高走高，盤中最高達30681.99點，再創歷史新高，終場收在30567.29點，上漲278.33點或0.92%。台積電盤中最高達1705元平歷史最高價位，漲10元收至1690元。

個股方面，鴻海下跌2元到228.5元，跌幅0.87%；聯發科上漲25元到1445元，漲幅1.76%；台達電上漲40元到1055元，漲幅3.94%；股王信驊衝上「8字頭」，終場上漲390元至8055元，漲幅5.09%。

記憶體族群今持續走強，南亞科、群創列處置仍衝上漲停，華邦電上漲4.2元到102元，漲幅4.29%，力積電上漲2.3元至49.8元，漲幅4.84%，需求強勁。

