台股收漲571點穩守32000點 台積電漲35元

▲台股今日終場大漲571.33點，收在32195.36點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台股今（3）日止跌開紅，在經歷昨日重挫後，加權指數展現強勁的「暴力V轉」反彈行情，早盤一度大漲逾600點，午盤漲勢收斂，上漲412.94點，最終大漲571.33點，收在32195.36點；台積電則上漲35元，收在1800元。

上櫃指數午盤翻紅漲2.82點，終場上漲3.94點，報收298.26點，權值股多數上漲，台積電漲35元，報收1800元；鴻海上漲2元，報收216.5元；台達電上漲40元，收1215元；廣達上漲3.5元，收276.5元；聯發科上漲90元，收1795元；富邦金上漲1.3元，收91.8元。

觀察盤面焦點，探針卡大廠如穎崴、旺矽、精測、雍智科技等測試介面族群，因日本青森暴雪使得當地生產停擺，受惠轉單效應激勵強漲，穎崴、精測、壅智科技皆亮燈漲停鎖死、旺矽則大漲逾8%。

共同封裝光學（CPO）相關族群也受到資金青睞。聯亞盤中雖起伏震盪，午盤狂飆拉出一根漲停板，漲停鎖死在1095元，寫下新天價。

玻纖布族群再度反彈上漲，台玻、富喬皆雙雙攻上漲停鎖死，建榮收盤則漲逾7%。南亞上漲逾3%，在昨日摜破月線後，今日重新站回月線。

股王信驊則再度寫下歷史新紀錄，今日開盤後隨即不斷走高，終場收在9790元，漲逾8%，再創新天價，也拉出一大根紅K，十分驚人。

今日台股收盤漲幅排行前五名為久舜、中釉、富喬、環科、錦明；成交量排行前五名則為華邦電、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

